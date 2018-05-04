Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

Yanlarına yaklaşan kim olursa olsun herkese saldıran kabileyle bu tavırlarından dolayı kimse iletişime geçemiyor.

Sentinelese Kabilesi'ne yaklaşmak imkansız

1 / 20 Hint Okyanusu'ndaki Andaman Adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası'nın, hala ilkel şartlarda yaşamını sürdüren Sentinelese Kabilesi, saldırgan olduğu için ziyaret edilemiyor.

2 / 20 Kabile, Hint Okyanusu'nun Bengal Körfezi açıklarında yer alan Kuzey Sentinel Adasında yaşıyor.

3 / 20 Yabancılarla olacak tüm temasları reddediyorlar ve yaklaşanlara da saldırıyorlar.

4 / 20 Diğer insanlarda var olan hastalıklara karşı bağışıklıkları bulunmadığından, kabile bir anda yok olabilir.

5 / 20 Kabile ile yapılan dostça ilk iletişim 1991 yılında gerçekleşti.

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