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Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

Kuzey Sentinel Adası'nda ilkel bir hayat süren Sentinelese Kabilesi, kendileri dışında tüm insanları tehdit olarak görüyor, adalarının yakınına dahi yaklaştırmıyorlar.

Yanlarına yaklaşan kim olursa olsun herkese saldıran kabileyle bu tavırlarından dolayı kimse iletişime geçemiyor.

Sentinelese Kabilesi'ne yaklaşmak imkansız

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Hint Okyanusu'ndaki Andaman Adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası'nın, hala ilkel şartlarda yaşamını sürdüren Sentinelese Kabilesi, saldırgan olduğu için ziyaret edilemiyor.
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Kabile, Hint Okyanusu'nun Bengal Körfezi açıklarında yer alan Kuzey Sentinel Adasında yaşıyor.
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Yabancılarla olacak tüm temasları reddediyorlar ve yaklaşanlara da saldırıyorlar.
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Diğer insanlarda var olan hastalıklara karşı bağışıklıkları bulunmadığından, kabile bir anda yok olabilir.
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Kabile ile yapılan dostça ilk iletişim 1991 yılında gerçekleşti.
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Kabile ada uzey Sentinel Adası Sentinelese Kabilesi

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