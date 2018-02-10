HABER

Adalet Bakanı Gül, 'terör soruşturmalarıyla' ilgili tutuklu ve hükümlü sayılarını açıkladı

10.02.2018 13:00 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'terör' soruşturmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354" dedi.

Adalet Bakanı Gül, 'terör soruşturmalarıyla' ilgili tutuklu ve hükümlü sayılarını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'terör soruşturmalarıyla' ilgili yeni hükümlü ve tutuklu rakamlarını açıkladı.

"Bugün itibarıyla FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354" dedi.

Bakan Gül, "Yargı, devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde, Anayasa ve mevzuat çerçevesinde terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde sürdürmektedir" diye konuştu.

2017'de savcılıklarda 4 milyon 212 bin yeni soruşturma açıldığını aktaran Gül, ceza hukuk mahkemelerinde ise geçen yıl dosya sayısının 6 milyon 264 bin olduğunu belirtti.

Gül, bazı suçlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini de söyledi:

"Başta hırsızlık olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçların daha yaptırıcı cezalarla karşılaşması için mevzuatımıza değişiklik yapmak hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Uyuşturucuyla mücadele ve toplumda rahatsızlık uyandıran magandalar, suç örgütleri, mafyatik yapılanmalara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılması konusundaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 9 ölü, 4 yaralı

Son dakika! Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 9 ölü, 4 yaralı

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!

Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!

Kate Moss'tan ilk cinsel deneyim itirafı

Kate Moss'tan ilk cinsel deneyim itirafı

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Gizli tanıktan Alparslan Kuytul'la ilgili müthiş iddia

Gizli tanıktan Alparslan Kuytul'la ilgili müthiş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriyeli Kürtler’den 'Türkiye’nin Operasyonu Okul Kapattırdı' Açıklaması

Suriyeli Kürtler’den 'Türkiye’nin Operasyonu Okul Kapattırdı' Açıklaması

Trump'a Kamuoyu Desteği Artıyor

Trump'a Kamuoyu Desteği Artıyor

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı kaygı yarattı

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı kaygı yarattı

'Rejim Güçlerine Saldırılar Savunma Amaçlıydı'

'Rejim Güçlerine Saldırılar Savunma Amaçlıydı'

Alman ordusu Irak'taki misyonunu değiştiriyor

Alman ordusu Irak'taki misyonunu değiştiriyor

Erdoğan: Afrin'de bir helikopterimiz düşürüldü

Erdoğan: Afrin'de bir helikopterimiz düşürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.