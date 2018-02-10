Adalet Bakanı Gül, 'terör soruşturmalarıyla' ilgili tutuklu ve hükümlü sayılarını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'terör soruşturmalarıyla' ilgili yeni hükümlü ve tutuklu rakamlarını açıkladı.
"Bugün itibarıyla FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354" dedi.
Bakan Gül, "Yargı, devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde, Anayasa ve mevzuat çerçevesinde terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde sürdürmektedir" diye konuştu.
2017'de savcılıklarda 4 milyon 212 bin yeni soruşturma açıldığını aktaran Gül, ceza hukuk mahkemelerinde ise geçen yıl dosya sayısının 6 milyon 264 bin olduğunu belirtti.
Gül, bazı suçlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini de söyledi:
"Başta hırsızlık olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçların daha yaptırıcı cezalarla karşılaşması için mevzuatımıza değişiklik yapmak hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Uyuşturucuyla mücadele ve toplumda rahatsızlık uyandıran magandalar, suç örgütleri, mafyatik yapılanmalara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılması konusundaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz."
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