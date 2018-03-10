Adalet Bakanı Gül'den tahliye açıklaması: 'Türkiye bir hukuk devletidir'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da bir gazetecinin sorusu üzerine Cumhuriyet gazetesi davasında dün çıkan ara karar ile ilgili konuştu.

Savcı Hacı Hasan Bölükbaşı Cuma günkü 6. duruşmada tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın tahliyelerine, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Bakan Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yargı bağımsızdır, tarafsızdır ve Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkemelerin kararlarına herkes saygı duymak zorundadır. Kararı beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama mahkeme kararı herkesi bağlar" dedi.

Gül, bir yanlış varsa da bunun Türkiye'deki hukuk sistemi içinde yargı yoluyla giderilebileceğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesi davasında Murat Sabuncu ve Ahmet Şık, ara karar sonrası günün ilk dakikalarında tahliye edilmişti.

Tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden salıverilen Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'yu yakındaki bir dinlenme tesisinde aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşılamıştı.