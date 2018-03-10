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Adalet Bakanı Gül'den tahliye açıklaması: 'Türkiye bir hukuk devletidir'

10.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhuriyet gazetesi davasında Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın tahliye edilmesini "Türkiye'de yargı bağımsızdır, tarafsızdır ve Türkiye bir hukuk devletidir" sözleriyle yorumladı.

Adalet Bakanı Gül'den tahliye açıklaması: 'Türkiye bir hukuk devletidir'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da bir gazetecinin sorusu üzerine Cumhuriyet gazetesi davasında dün çıkan ara karar ile ilgili konuştu.

Savcı Hacı Hasan Bölükbaşı Cuma günkü 6. duruşmada tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın tahliyelerine, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Bakan Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yargı bağımsızdır, tarafsızdır ve Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkemelerin kararlarına herkes saygı duymak zorundadır. Kararı beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama mahkeme kararı herkesi bağlar" dedi.

Gül, bir yanlış varsa da bunun Türkiye'deki hukuk sistemi içinde yargı yoluyla giderilebileceğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesi davasında Murat Sabuncu ve Ahmet Şık, ara karar sonrası günün ilk dakikalarında tahliye edilmişti.

Tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden salıverilen Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'yu yakındaki bir dinlenme tesisinde aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşılamıştı.

Şık: Bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek

Ahmet Şık

Ahmet Şık tahliyesi sonrası yaptığı açıklamada "Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizlerin de sevinmesini istemiyorum. Öfkeli olmanızı tercih ediyorum. Çünkü öfke bizi ayakta tutacak, umudumuzu da öfkemizi de bileceğiz" dedi.

Şık sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikata inanan herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek. İşte biz o gün sevineceğiz."

Sabuncu: Biz dışarıdaysak dayanışma sayesinde dışarıdayız

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu

Murat Sabuncu da tahliyesi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Düşünce ve fikir özgürlüğü yüzünden cezaevinde sadece biz yoktuk. Hâlâ gazeteciler, avukatlar, milletvekilleri, hak savunucuları cezaevinde" dedi.

"Biz dışarı çıktık diye Türkiye'nin problemleri düzelmedi" diye konuşan Sabuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gazete olarak gazeteciler olarak görevimiz, bu hak mücadelesinde haberciler olarak, daha evvel yaptığımız gibi korkusuzca bu işi yapmaya devam etmek. Cumhuriyet gazetesi olarak bunu yaptık bugüne kadar. Herkes şunu unutmasın, biz dışarıdaysak dayanışma sayesinde dışarıdayız."

https://twitter.com/selingirit/status/972218761158840320

Akın Atalay yaklaşık 500 gündür cezaevinde

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk hali ise sürüyor.

Davada bir sonraki duruşma 16 Mart Cuma günü yine Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılacak.

'16 aylık keyfi tutukluluk nihayet son buldu'

Mahkemenin kararını BBC Türkçe'ye yorumlayan Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise Ahmet Şık ve Murat Sabuncu için alınan tahliye kararına atıfla, "Gazeteciliğin temel haklarının açıkça inkarından sonra bedeli peşinen ödenmiş 16 aylık keyfi tutukluluk nihayet son buldu" dedi.

Erol Önderoğlu, "Medya özgürlüğünün şartlara ve siyasi konjonktüre bağlı olmadan teslim edildiğini görmek istesek de hukuk devletinin hiçe sayıldığını söylemek zorundayız. Diğer gazeteci dosyalarının da hızla çözümlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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de me ya? gerçek mi diyon?
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