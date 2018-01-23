Adalet Bakanı Sessions Rusya Soruşturmasıyla İlgili Soruları Yanıtladı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü'ne göre, Adalet Bakanı Jeff Sessions geçen hafta Özel Savcı Robert Mueller'ın Rusya'nın 2016 başkanlık seçimine müdahalesiyle ilgili soruşturma hakkındaki sorularını yanıtladı.

Sessions, Mueller'in yürüttüğü geniş çaplı Rusya soruşturması kapsamında sorulan sorulara cevap verdi. New York Times gazetesine göre, Sessions'ın soruları yanıtlaması, birkaç saat sürdü.

Amerika'nın Sesi'nin konuştuğu Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ian Prior haberi doğruladı, ancak daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Böylece Özel Savcı Mueller ilk kez Trump kabinesinden bir isimle soruşturma kapsamında görüşmüş oldu. Mueller, Trump'ın geçen yıl FBI Başkanı James Comey'i kovmasının ardından Mayıs ayında Rusya soruşturmasını devralmıştı.

Comey, Haziran ayında Kongre'deki panelde Trump'ın kendisinden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in sorgusuna son verilmesini istediğini söylemişti. Bu iddia Truımp'ın yargıya engel olup olmadığı sorusunu gündeme getirmişti.

Eski senatör ve Başkan Trump'ın kampanya danışmanlarından biri olan Adalet Bakanı Sessions, Rusya'nın eski Washington büyükelçisiyle iki gizli görüşme yaptığının ortaya çıkmasının ardından geçen yıl Mart ayında soruşturmadan çekilmişti.

Sessions'ın soruşturmadan muaf tutulmasıyla Baş Savcı Yardımcısı Rod Rosenstein, Mueller'ı özel savcı olarak atamıştı.