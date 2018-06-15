Adalet Bakanlığı Müfettişi: ‘Comey Taraflı Değildi’

Adalet Bakanlığı’na bağlı müfettişler Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eski başkanı James Comey’nin 2016 seçiminin Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’ın e-mailleriyle ilgili soruşturmada usulüne uygun davranmadığı sonucuna vardı.

Başmüfettişin raporu, 2016 yazında Clinton’ın e-maillerini özel bir sunucuda tutmasının suç unsuru oluşturmadığını açıklayan Comey’nin itaatsizlik ettiğini ve normal protokolün defalarca dışına çıktığını ortaya koyuyor.

Ancak bunun yanında savcıların vardığı sonuçların taraflı davranma ya da benzer uygunsuz yargılardan etkilendiği yönünde delil bulunmadığı kaydedildi. Bunların savcıların gerçekleri, kanunu ve geçmiş uygulamaları incelemesine dayandığı yargısına varıldı.

Başkan Trump, FBI’ın siyasi olarak taraflı olduğunu öne sürmüş ve kurumun başkanlık kampanyasını karalamak için Rusya soruşturmasını başlattığını iddia etmişti. Trump, raporun iddialarını desteklemesini ve dönemin FBI başkanı Comey’i kovmasını meşru kılmasını umuyordu.

Ancak raporda bu yönde bir sonuca varılmadı.

Modern FBI tarihinin en önemli soruşturmasının sonuçları 500 sayfalık bir rapor olarak hazırlandı ve uzun yıllar boyunca siyasetten uzak kalmaya çalışan FBI’ın 2016 başkanlık seçimlerinde nasıl siyasetin ortasında kaldığını ortaya koydu

