'Adam sallandırma' tehdidi sonrası özür dilemeyen Romanya Başbakanı görevi bıraktı

Reuters

"O bayrak dalgalanırsa, bayrağın yanındaki direkte başkaları da sallanır" diyen Romanya Başbakanı Mihai Tudose görevinden ayrıldı.

Mihai Tudose geçtiğimiz günlerde Transilvanya'da Macarların otonomi talep ettikleri Szekely bölgesinde tarihi Macar sancağını bir kutlama nedeniyle sembolik olarak göndere çekme talepleri üzerine bu sözleri söylemişti.

Tudose'nin bir televizyon programında sarf ettiği sözler Romanya'da yaşayan Macarlar arasında tepkiyle karşılanmış ve ardından da diplomatik bir krize neden olmuştu.

Budapeşte yönetimi, Romanya Büyükelçisi'nden de konuyla ilgili resmen bilgi istemişti.

Mihai Tudose daha sonra yanlış anlaşıldığını söyledi ve"bayrağın yanında sallanacak olan kişiler" cümlesini mecazi anlamda kullandığında ısrar etti.

Başbakana göre "sallandırmak" tehdidi bayrağın göndere çekilmesine izin verenlerin görevden alınacağı yolunda algılanmalıydı.

Ancak Romanya'daki Macar dernek ve federasyonları bu açıklamalara rağmen, Başbakan Mihai Tudose'nin Macarlar'dan özür dilemesi gerektiği konusunda ısrar ettiler.