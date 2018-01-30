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Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon: Genel Başkan Kuytul dahil 21 kişi gözaltında

30.01.2018 10:22 | Son Güncelleme

Adana'da polis, Furkan Vakfı'nın genel merkezi ve yöneticilerin evlerine baskın yaptı. Vakfın genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltında.

Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı'nın genel merkezi ve yöneticilerin evlerine baskın yaptı.

Operasyonda, vakfın genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin aramasının sürdüğü bildiriliyor.

Adana merkezli Furkan Vakfı'nın çeşitli kentlerde şubeleri bulunuyor.

Vakıf, İslami çizgideki vakıf ve dernekler arasında daha çok hükümete yönelik eleştirileriyle gündeme geliyor.

Vakıf üyelerinin, Nisan 2017'da Adana'da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle ilgili düzenlemek istediği basın açıklamasına polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmiş, bazı göstericileri gözaltına almıştı.

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