Adil Demirci'nin avukatı: Karara itiraz edeceğiz

Demirci'nin arkadaşları ise #FreeAdilDemirci (Adil Demirci'yi serbest bırakın) etiketiyle kampanya başlattı.Türkiye'de 17 Nisan'da "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin avukatı Gülhan Kaya, DW Türkçe'ye konuştu.

Müvekkilinin YPG ile aynı safta IŞİD'e karşı savaşırken ölen üç kişinin cenazesine katıldığı gerekçesiyle tutuklandığı yönündeki haberleri doğrulayan Kaya, "Adil Demirci önce Metris Cezaevi'ne götürüldü. Bugün de Silivri Cezaevi'ne götürülecek. Gerekçe olarak 2013 yılında ve 2015 yıllarında katıldığı üç cenaze töreni ve bir anma etkinliği gerekçe gösterildi" dedi.

Kaya, "Söz konusu üç kişi IŞİD'e karşı savaşırken yaşamını yitirmişti. Fakat cenaze törenlerine katılmak ne Türkiye yasalarında ne de uluslararası hukukta suç. Ve bunlara ilişkin çok sayıda beraat kararı var. Yedi günlük tutukluluğa itiraz süremiz var. İtiraz edeceğiz" dedi.

İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu'nun kendisinden düzenli olarak bilgi aldığını belirten Kaya, "Ne yazık ki normal bir yargı süreci işlemiyor ve itirazla olumlu bir sonuç almak zor" diye konuştu.