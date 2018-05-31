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Adil Seçim Platformu: Her sandığın başında olacağız

31.05.2018 17:12 | Son Güncelleme

Ankara'da CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcilerinin katılımıyla sandık güvenliği platformunun kurulduğu açıklandı. Adil Seçim Platformu'nun ortak açıklamasında, seçim güvenliği için atılacak ortak adımlar ve seçim gününde sandık güvenliğine dair yürütülecek ortak çalışmalar öne çıkıyor. Fundanur Öztürk'ün haberi.

Adil Seçim Platformu: Her sandığın başında olacağız

Ankara'da CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcilerinin katılımıyla sandık güvenliği platformunun kurulduğu açıklandı.

Adil Seçim Platformu bünyesinde Millet İttifakı partileri ile HDP'nin yanı sıra; Sensiz Olmaz, Oyum Güvende, DİSK, KESK, Memleket Biziz, Hak ve Adalet gibi platformlar da yer alıyor.

Platformun ortak açıklamasında, seçim güvenliği için atılacak kolektif adımlar ve seçim gününde sandık güvenliğine dair yürütülecek ortak çalışmalar öne çıkıyor:

  • Adil Seçim Platformu katılımcısı tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatifler, sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmelerini, tek bir sandık boş kalmayacak şekilde hep birlikte yapıyoruz.
  • Seçim öncesi eğitim alan ve alacak yüz binlerce görevli ve gözlemcimizin sandıkların başında hazır bulunmalarını sağlayacağız. Mümkün olan her yerde hepimiz birlikte olacağız ama birimizin olamadığı yerde başka birimiz mutlaka olacak. Türkiye'de her sandıkta var olacağız, her seçmenin iradesi endişeye mahal vermeyecek şekilde sonuca yansıyacak.
  • Yasanın tanıdığı bütün gözetim, denetim yetkileri ile donanmış, sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerimizle bütün sandıklarda görev alacağız, yasaların verdiği yetkilerimizi sükunet ve kararlılıkla kullanacağız.
  • Bu organizasyonda görev alacak bütün görevliler, gözlemciler ortaklaştırdığımız teknolojik imkanlarımız ve lojistik altyapımızla görevlerini eksiksiz yerine getirecek.
  • Gün içinde yurdun dört bir yanında binlerce avukatımız, sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz ve okul sorumlularımız omuz omuza çalışacak.
  • Ankara'da kuracağımız "Ortak Basın ve İletişim Merkezi"mizde tüm sandık başlarından, doğrudan alacağımız bilgileri, seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye'ye duyuracağız. Seçim sonuçlarının medya eliyle manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz.

Taşınan ya da birleştirilen sandıklarda 3 kat fazla görevli olacak

YSK'nın Doğu ve Güneydoğu bölgesinde sandık taşıma ve birleştirme amacıyla 144 bin seçmeni birleştirdiğini ve bundan endişe duyduklarını belirten platform, "Taşınsa da, birleştirilse de ülkenin oy kullanacak seçmenlerin sandıklara erişimi için gerekli tüm tedbirleri birlikte alacağız. Taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı üç katına çıkaracağız" açıklamasını yaptı:

"Bildiğiniz gibi YSK tarafından Doğu ve Güneydoğu'da 18 ili kapsayan sandık taşıma ve birleştirme adı altında 150 bine yakın seçmenin iradesinin sandığa yansıması ile ilgili endişe yaratan bir karar alındı. Taşınsa da, birleştirilse de ülkenin her köşesindeki tüm sandıklara hep birlikte sahip çıkacağız."

"Bu sandıklarda oy kullanacak seçmenlerin sandıklara erişimi için gerekli tüm tedbirleri birlikte alacağız. Sorumlu kişi ve kurumların adil olmaları için ve seçim güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirmeleri için çalışacağız. Taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı üç katına çıkaracağız."

CHP adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sandıkları taşınan 18 ilin seçmen listelerinin hala partilerin eline ulaşmadığını söyledi ve son günün yarın olduğunu hatırlattı.

Sandık

AKP ve MHP'ye de teklif götürüldü

Adil Seçim Platformu'na katılmaları için AKP ve MHP'ye de teklif götürüldüğü ancak partilerin bu daveti kabul etmediği duyuruldu.

Platform, seçim güvenliği adına Ankara'da "Ortak Basın ve İletişim Merkezi" kuracak ve seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak Türkiye'ye duyuracak. Adıgüzel, 'medyanın manipülasyon ihtimaline karşı alınan önlemleri' şöyle açıkladı:

"Seçim sonuçlarının medya eliyle manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından müşahit arkadaşlarım aynı zamanda muhabirlik de yapacak, bunlara 'Müşabir' dedik.

"Müşabirler Türkiye'nin her yerinden bilgi aktaracaklar. Son sandık açılana kadar seçim kesinleşmiş değildir ve sandıklar terk edilmemelidir."

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