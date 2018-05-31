Adil Seçim Platformu Kuruldu: ‘Her Sandıkta Olacağız’

Ankara’da “Millet İttifakı” üyesi partiler, HDP, Emek Partisi ve 12 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kurulan “Adil Seçim Platformu” seçim ve sandık güvenliğini sağlamayı hedefliyor.
Adil Seçim Platformu, düzenlediği basın toplantısıyla “Millet İttifakı” üyesi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin (SP) yanı sıra HDP, Emek Partisi ve sivil toplum kuruluşlarınca birlikte hareket edileceğini kamuoyuna duyurdu. Platformda siyasi partiler dışında DİSK, KESK, Atatürkçü Düşünce Derneği, Demokrasi İçin Birlik, Sandık Gücü, Sensiz Olmaz, Seçim Süreci Meclisleri, Memleket Biziz, Birleşik Haziran Hareketi, Oyum Güvende, Hak ve Adalet, Hürriyet Hareketi yer alıyor.
“Seçmen iradesi endişeye mahal vermeden sonuca yansıyacak”
Platform adına Sensiz Olmaz Hareketi Sözcüsü Dilşat Karahan Arpacıoğlu, ortak basın açıklamasını okudu. Arpacıoğlu, “24 Haziran seçimlerinde halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için güçlerimizi birleştirdik. Aynı dileği, beklentiyi paylaşan siyasi partilerin de güçlü katılımıyla Adil Seçim Platformu’nu oluşturduk. Mümkün olan her yerde hepimiz birlikte olacağız ama birimizin olamadığı yerde başka birimiz mutlaka olacak. Türkiye’de her sandıkta var olacağız, her seçmenin iradesi endişeye mahal vermeyecek şekilde sonuca yansıyacak” dedi.
“Taşınsa da birleştirilse de sandıklara sahip çıkacağız”
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 19 ilde sandık birleştirme ve taşıma kararlarına onay vermesi de Adil Seçim Platformu’nun gündemindeydi. Bu konuda Arpacıoğlu, “YSK tarafından Doğu ve Güneydoğu’da sandık taşıma ve birleştirme adı altında 150 bine yakın seçmenin iradesinin sandığa yansıması ile ilgili endişe yaratan bir karar alındı. Taşınsa da, birleştirilse de ülkenin her köşesindeki tüm sandıklara hep birlikte sahip çıkacağız. Bu sandıklarda oy kullanacak seçmenlerin sandıklara erişimi için gerekli tüm tedbirleri birlikte alacağız. Sorumlu kişi ve kurumların adil olmaları için ve seçim güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirmeleri için çalışacağız. Taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı üç katına çıkaracağız” diye konuştu.
“YSK henüz sandık bilgisini partilere bildirmedi”
CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilere hala sandık listelerini göndermemesini şaibeli bir durum olarak ilan etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sandık kurullarında görevlendirme için 3 Haziran’ın son gün olmasını işaret ederek, “Bugün halen sandık listeleri bilgisi gelmedi. Bu veriler 10 gün öncesinde partilere ulaşıyordu. YSK’nın bu haksız uygulaması da siyasi partileri sıkışmıştır. Gerekirse 24 saat çalışacağız ama bir sandığın bile boş kalmamasını sağlayacağız. Sandık sayısını şu an hiçbir siyasi parti bilmiyor” dedi.
Adıgüzel, sandık taşıma kararı alınmış yerlerdeki seçmenin sandık başına gitmesini sağlamak üzere gerekirse lojistik desteğin verilebileceğini de söyledi.
AKP ve MHP katılmadı
CHP’li Adıgüzel, AKP ve MHP’nin Adil Seçim Platformu’na davet edilip edilmediği yönündeki soruya ise, “Kendilerini aradık, not bıraktık. Aslında bütün partilerin burada olmasını önemsiyorduk. Katılımları olmadı” yanıtını verdi.
Adil Seçim Platformu olarak ortak kriz ve iletişim merkezi oluşturacaklarını da açıklayan Adıgüzel, bu merkeze ulaştırılacak bildirimler ile anında ilçe seçim kurulları ve YSK’ya itirazlarda bulunacaklarını ifade etti.
AYM’den CHP’nin mühürsüz oy pusulası itirazına ret
Bu arada Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, seçim mevzuatında mühürsüz oy/pusulaları geçerli sayılmasını yasalaştırmak gibi bazı yasa değişikliklerini içeren kanunun iptali talebiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti.
CHP, “Seçim İttifakı Yasası” olarak adlandırılan ancak siyasi partilerce ittifak kurulmasının yanısıra seçim mevzuatında pek çok değişiklik barındıran yasadaki bazı maddeleri AYM’ye götürmüştü. CHP, AYM’den söz konusu maddeler hakkında yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmesini talep etmişti. Ancak AYM Genel Kurulu, bugünkü toplantısında CHP’nin başvurusunu esastan görüşerek, ret kararı verdi.
CHP, seçim güvenliğini ihlal ettiğini belirttiği söz konusu yasada, aynı binada oturanların farklı yerde oy kullanması, sandıkların taşınması, sandık kurulu başkanının belirlenme usulü, oy pusulalarının aynı zarfa konulması, mühürsüz zarfların geçerli sayılması gibi hükümlerin iptalini istemişti.
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu! İşte şehitlerimiz...
Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 0 yorum