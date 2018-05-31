Adil Seçim Platformu Kuruldu: ‘Her Sandıkta Olacağız’

Platform adına Sensiz Olmaz Hareketi Sözcüsü Dilşat Karahan Arpacıoğlu, ortak basın açıklamasını okudu. Arpacıoğlu, “24 Haziran seçimlerinde halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için güçlerimizi birleştirdik. Aynı dileği, beklentiyi paylaşan siyasi partilerin de güçlü katılımıyla Adil Seçim Platformu’nu oluşturduk. Mümkün olan her yerde hepimiz birlikte olacağız ama birimizin olamadığı yerde başka birimiz mutlaka olacak. Türkiye’de her sandıkta var olacağız, her seçmenin iradesi endişeye mahal vermeyecek şekilde sonuca yansıyacak” dedi.

“Taşınsa da birleştirilse de sandıklara sahip çıkacağız”

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 19 ilde sandık birleştirme ve taşıma kararlarına onay vermesi de Adil Seçim Platformu’nun gündemindeydi. Bu konuda Arpacıoğlu, “YSK tarafından Doğu ve Güneydoğu’da sandık taşıma ve birleştirme adı altında 150 bine yakın seçmenin iradesinin sandığa yansıması ile ilgili endişe yaratan bir karar alındı. Taşınsa da, birleştirilse de ülkenin her köşesindeki tüm sandıklara hep birlikte sahip çıkacağız. Bu sandıklarda oy kullanacak seçmenlerin sandıklara erişimi için gerekli tüm tedbirleri birlikte alacağız. Sorumlu kişi ve kurumların adil olmaları için ve seçim güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirmeleri için çalışacağız. Taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı üç katına çıkaracağız” diye konuştu.

“YSK henüz sandık bilgisini partilere bildirmedi”

CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilere hala sandık listelerini göndermemesini şaibeli bir durum olarak ilan etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sandık kurullarında görevlendirme için 3 Haziran’ın son gün olmasını işaret ederek, “Bugün halen sandık listeleri bilgisi gelmedi. Bu veriler 10 gün öncesinde partilere ulaşıyordu. YSK’nın bu haksız uygulaması da siyasi partileri sıkışmıştır. Gerekirse 24 saat çalışacağız ama bir sandığın bile boş kalmamasını sağlayacağız. Sandık sayısını şu an hiçbir siyasi parti bilmiyor” dedi.