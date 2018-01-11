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Adım adım savaşa! Tehlikeli gelişme

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 19:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Kuzey Kore tehdidine karşı 200 havacı asker ve üç B-2 hayalet tipi bombardıman uçağını Büyük Okyanus’taki Guam adasına gönderdiği bildirildi.

Adım adım savaşa! Tehlikeli gelişme

Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaklaşık 200 havacı ve üç B2 hayalet uçağı, Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bombardıman güvencesi ve caydırıcılık görevi kapsamında Guam Andersen Hava Üssü’ne sevk edildi.” ifadeleri kullanıldı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

AA'nın haberine göre, uçakların adada ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmedi. Sevkiyatın Kuzey Kore yönetimine Güney ile geçen hafta başlattığı görüşmelerde psikolojik baskı amacıyla yapıldığı yorumları yapılıyor.

ABD, birkaç B-1 Mızrak tipi bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Andersen Hava Üssü’ne ekim ayında da bir B-2 hayalet uçağını göndermişti

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Anahtar Kelimeler:
ABD savaş Kuzey Kore bombardıman uçakları Guam adası

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
sonun olur inşallah abd
Savaşacaksaniz savaşın da yetti galan sizin bu restlesmeniz biri yagmasada gürlüyor birisi küçük enişte durmadan tehditler yapacaksanız yapın su savaşı da bayram edek
@etelu bu yanlızca ABD nin dünyanın gözünü başka bir yere çevirme taktiği dünya bu konuya yoğunlaşırken onlarda Suriye de Işid güç kaybettiği halde asker azaltmadılar neden bakın Rusya askerini tamamen çekmek üzere ABD sözde Işid için oradaydı ne oldu yanlızca bu konuyla dünyanın dikkatini o bölgeye çevirtmeye çabalıyorlar
kuzey korenin arkasında çin oldukça amerıka bi halt yapamaz yaparsada 3. dunya savası çıkar
psikolojik baski için mi göndermiş.? lan o tombik oğlan deli adamda psikoloji yokki bozulsun, baski altina girsin.. bu haberden anlasilan o ki türkiyeninde güvenligi için acil nukleer bomba yapmasi lazim..
"Deliyi görünce çomağını saklar." Uzaktan havlamak kolay.
Dünyanın tek umudu kimyong ama bir atasözü var sözüm meclisten dışarı havlayan it ısırmaz
bunlar yanlızca Kuzey Kore yi tahrik hamleleri hani Çin K.Kore ilk saldıran olursa o zaman yanlız bırakırım dedi ya onun için tahrik neden 2 seneyi geçti saldırmadı o zaman Çin devreye girecek ki ABD nin korkusu Çin i kızdırmak adamlar her şeyiyle ABD den üstün hale geldiler onlarda hemen yanı başında ki ülkeye ABD nin saldırmasını istemezler hele BM tarafından haksız bulununca ellerine güzel bir koz geçmiş olur ki o zaman vay ABD askerlerinin haline
Kedi köpeği acımasızca yiyen adamlara karşı abd bir halt yiyemez.
Yav avanak. Aptal abd uzak doğu ülkeleri geçmişte yaptıklarını unutmadı. Onlar senin habire düşman kazanmanı ve zayıf aanını beklediler.er yada geç lamı cimi kalmadı 1 milyar Çin ve birçok uzak doğu ülkeleri tepene çulalanacak.senin derdin hale biryerleri karıştırmak. Be hey adi akılanmassın puşt abd yazık değilmiydi herkese yazık deilmi senin çocuklarında günahsız bebelere. Birileri feryat ederken bizler rahat edermiyiz allah belanı versin var başınıza bir çıkacak
And gerizekalılar topluluğu .
Emperyalizme kafa tutan Kim reize selam olsun :))
ortadoguda olanlari perdelemek icin gundem degistirme harekatindan baska birsey degil.Kudus unutuldu Suriye gizlendi SUUD larla israil arasindaki anlasmalar gozlerden gizleniyor milletin dikkati uzak doguya cevriliyor.Akilli olmak lazim.Ama Rahmetlik AZIZ Nesin in dedigi gibi bu milletin yuzde altmisi ahmaktir,,bunu en iyi bu ulkeyi yonetenler bilir
çin in desteği olmada bi halt edemez amerika o yüzden boş boş hayaller peşindeler çünkü çin in duruşu net koreye müdahale ettirmeyecek ederse bu kumardır amerikalı ya tek olur yada yerlebir olur kii ikinci ihtimal daha yüksek birleşmiş koreler ve çin ile 2 amerika baş edemez ;)
Abd abartı olmasında sözümde ölmü desek kalmı desek şaşırdık.dünyanın kanlı haşara çocuğu abd.yazık değilmi kendi torunlarınadamı acımadan geçmişte rahat durmadın halende buralarda biryerleri karıştırıyorsun. Uzak doğu unutmadı geçmişte yapılanları 1 milyar çinliyle tepene çulalanacak ölsen kanlı deli çocuk rahat durmadı pisipisine öldü deriz genede insan olarak herkese üzülürüz. Allah belanı versin adam olmadın adam değilsin kıt aklımla yazık insanlığa diyorum bazan herşeye kahrediyor insan.
AMERİKA BİTME NOKTASINDA BUNUN İCIN SALDIRIYOR EGER KOREYE SALDIRIRSA İC BİR ULKE AMERIKANIN YANINDA OLMAZ BIR TEK İNGİLTERE OLURSA OLUR BUDA YETERSIS
YEMEZLER.ABD CESARET BİLE EDEMEZ.GÖZ BOYAMA.
HOLYWOOD filmlerin de Olur anca
Adam Allaha inanmazdi....ismi Aziz...Türkiyede dinsizler o kadar dürüst...iste....adama Rahmetli denilmez....inanmiyan adam...Rahmete mi imanacak.
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