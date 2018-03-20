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Adına Tinder hesabı açılan dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı Sudan öldü

20.03.2018 12:49 | Son Güncelleme

Kenya'daki Ol Pejeta Koruma merkezinde 45 yaşında ölen Sudan, uzun süredir hastaydı. Bu ölümle Sudan'ın kızı ve torunu, alt türün yaşayan son üyeleri oldu.

Adına Tinder hesabı açılan dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı Sudan öldü

Dünyanın yaşayan son erkek kuzey beyaz gergedanı, hastalıkla uzun bir mücadelenin ardından hayatını kaybetti.

Kenya'daki Ol Pejeta Koruma merkezinde ölen Sudan isimli gergedan 45 yaşındaydı.

Sudan'ın, ilerleyen yaşına bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Pazartesi günü uyutulduğu açıklandı.

Bu ölümle birlikte, Sudan'ın kızı ve torunu, bu alt türün yaşayan son üyeleri haline geldi.

Kuzey beyaz gergedanının soyunu sürdürmek için artık bütün umutlar suni dölleme yöntemlerine kaldı.

Sudan'ı hayattaki diğer dişilerle çiftleştirme projesi başarısız olmuştu.

Koruma merkeziden geçen sene yapılan bir paylaşımda da "Soyun tükenmesi işte buna benziyor" denilerek Sudan'ın videosu paylaşılmıştı.

https://twitter.com/HelpingRhinos/status/928553246985281536

Adına Tinder hesabı açılmıştı

Adına bir çöpçatanlık uygulaması olan Tinder'da hesap açılmasının sebebi de eş bulmak değil, gergedanlar için suni dölleme kaynağı yaratmaktı.

Tinder hesabı Sudan isimli gergedanı dünya çapında meşhur etti. Hayranlarını Sudan'ın ölümü kadar, bu alt türün soyunun tükenme sınırında olması da üzüyor.

Sudan'ın uyutulmadan önce genetik kaydının alındığı ve ileri teknoloji kullanılarak hayattaki dişilerle yeniden üretimin deneneceği ifade ediliyor.

Ol Pejeta koruma merkezi yetkilileri Pazartesi günü, uyutulmadan önceki son 24 saat içinde Sudan'ın büyük acılar içinde olduğunu ve artık ayağa kalkamadığını paylaştı.

https://twitter.com/OlPejeta/status/975972162623418368

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