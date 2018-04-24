HABER

Adıyaman'da 5.1 büyüklüğünde deprem

24.04.2018 04:22 | Son Güncelleme

AFAD verilerine göre, saat 03.34'te Adıyaman'nın Samsat İlçesi'nde Richter Ölçeği‘ne göre 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevre ilçelerin nyanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'te de hissedildi.

Adıyaman'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladıİYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı
24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!
ANAR genel müdürü İbrahim Uslu: AK Parti en büyük silahından feragat ettiANAR genel müdürü İbrahim Uslu: AK Parti en büyük silahından feragat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump ile Macron ağaç dikti

Trump ile Macron ağaç dikti

Türkiye kitap okumada Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Türkiye kitap okumada Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Toronto'da yayaların arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Toronto'da yayaların arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Körfez'de sular ısınıyor: İki numara öldürüldü

Körfez'de sular ısınıyor: İki numara öldürüldü

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı

Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.