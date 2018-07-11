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Adnan Oktar ve grubuna beş ilde operasyon

11.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Türkiye’de Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik beş ilde 235 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Adnan Oktar’ın gözaltına alındığı belirtiliyor.Türkiye'de kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Türk medyasına yansıyan haberlerde, İstanbul merkezli olarak beş ilde başlatılan operasyonda Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatıldığı kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Adnan Oktar Suç Örgütü” ifadesi kullanıldı. Açıklamaya göre, Adnan Oktar ve müritlerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanlarla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor.

DW/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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