Adnan Oktar'ın avukatı: Operasyonun şoku daha üzerinde

Dün sabah erken saatlerde yapılan operasyonla İstanbul'da gözaltına alınan ve mal varlığına el konulan Adnan Oktar'la görüşen avukatı Oktar'ın sağlık durumunun yerinde olduğunu ancak operasyonun şokunun daha üzerinde olduğunu söyledi.

Avukat Atanur Demir, meslektaşı Heyam Fidan ile Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi karşısında Adnan Oktar ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "İlk görüşmemiz gözaltıyla ilgili bir usulsüzlük söz konusu mu? Üzerinde bir baskı var mı? Gözaltına hukuka aykırılıklar var mı? Bunları tespit için görüşme yaptık. Herhangi bir baskı olmadığını söyledi. Sağlık durumu da yerinde. Kendisinin bir takım talepleri oldu. Çamaşır, ilaç gibi. onları karşılayacağız.Savunma ile ilgili bir görüşme yapmadık çünkü zaman kısıtlıydı. Şimdi gireceğiz savunma ile ilgili görüşmelerimizi yapacağız." dedi.

Demir "Operasyonla ilgili çok detaylı konuşmadık çünkü daha operasyonun şoku üzerinde. Bu konuyla ilgili aslında düşünmek de istemiyor. Genel olarak diyor ki; bu ülkenin yıllardır gündeminde, medyanın gündeminde olan birisiyim. Devletle iç içe olan birisiyim. Herhangi bir hukuka aykırı hareketim olmadı. Soruşturmaya bir anlam veremedi, üzüldüğünü söyledi. Kendisini aklayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.