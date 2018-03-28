HABER

Adobe’nin Tüketici Davranışlarını İzlemeye Alan Yeni Hizmeti

28.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Kişisel bilgisayarınızda bir restoranın sitesini incelemek ya da akıllı telefonunuzda bir uygulama kullanmak birbiriyle pek ilgili görünmeyebilir. Ancak bu farklı eylemler, reklamcı ve pazarlamacıların, sizi izlemeye almasında, yeni bir planının temeli olacak

Adobe’nin Tüketici Davranışlarını İzlemeye Alan Yeni Hizmeti

Kişisel bilgisayarınızda bir restoranın sitesini incelemek ya da akıllı telefonunuzda bir uygulama kullanmak birbiriyle pek ilgili görünmeyebilir. Ancak bu farklı eylemler, reklamcı ve pazarlamacıların, sizi izlemeye almasında, yeni bir planının temeli olacak.

Fotoğraf rötuşlama (Photoshop) ve PDF gibi taşınabilir belge teknolojileriyle tanınan Adobe firması yeni girişimiyle, şirketlerle müşteriler arasında daha kişisel bir deneyim sunmayı vadetti. Amaç reklamları daha az rahatsız edici hale getirmek, kişinin sahip olduğu ya da asla almayacağı ürün ve hizmetleri filtrelemek.

Adobe yeni girişimiyle, tüketici davranışlarını ve hedef pazar kitlesini daha iyi tanımlayacağını öne sürüyor.

Ancak firmanın yeni hizmeti, Facebook’un 50 milyon kullanıcının bilgilerinin bir analiz şirketince kullanılması skandalı nedeniyle şüpheyle karşılanabilir.

Adobe Device Co-op adını verdiği hizmete 60’a yakın büyük şirketin katıldığını ve hiçbir kişisel verinin el değiştirmediğini açıkladı. Bu şirketler arasında Lenovo, Intel, Subaru, Subway, Barnes&Noble, Sprint, NFL gibi büyük isimler mevcut. Adobe, bu hizmetle ABD ve Kanada’da 300 milyon tüketiciyi ve yaklaşık 2 milyar cihazla bağlıyor.

Adobe bu programı sayesinde, tüketicinin üye olduğu şirketlerin sayfalarına girişini takip ederek dizüstü bilgisayar, iş bilgisayarı, telefon ya da tableti kullananın aynı kişi olup olmadığını takip edebilecek. Bu bilgiyi edinen şirket, kişi yeni bir cihazdan bağlansa da müşterisi olup olmadığını anlayabilecek. Bir spor uygulamasında hangi takımı tuttuğunu belirten biri, ilk kez kullandığı bir bilgisayarda spor sitesine girdiğinde, taraftarı olduğu takımdan reklamlar görecek.

Kullanıcı rızası

Kulağa ürkütücü gelse de, aslında cihazlar arasında IP adreslerinin takibiyle bu izleme zaten yapılıyordu. Kullanıcıların bu takip üzerinde çok az kontrolu var.

Ancak Adobe’nin getirdiği fark, kullanıcıya bu takibi isterse kapatma opsiyonu sunması. Bu da bir nevi, süregelen uygulamanın yıkılması anlamına geliyor. Adobe, kullanıcıların tüm cihazlarını, programa katılan şirketlerin takibine tek seferda kapama seçeneği sunacak. Normalde bu ayarları her cihazda ayrı ayrı kapatmak gerekiyor. Adobe, programına katılan şirketlerin adlarını gizlemeyerek de bir farklılık sunuyor.

E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi!E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi!
Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüSaldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

İlginizi Çekebilir

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'

İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

Barzani'den flaş açıklama: Bunu PKK'ya söyledik, kabul etmiyoruz

Barzani'den flaş açıklama: Bunu PKK'ya söyledik, kabul etmiyoruz

Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, ülke karıştı

Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, ülke karıştı

Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'

Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'

Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor

Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.