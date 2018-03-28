Adobe’nin Tüketici Davranışlarını İzlemeye Alan Yeni Hizmeti

Kişisel bilgisayarınızda bir restoranın sitesini incelemek ya da akıllı telefonunuzda bir uygulama kullanmak birbiriyle pek ilgili görünmeyebilir. Ancak bu farklı eylemler, reklamcı ve pazarlamacıların, sizi izlemeye almasında, yeni bir planının temeli olacak.
Fotoğraf rötuşlama (Photoshop) ve PDF gibi taşınabilir belge teknolojileriyle tanınan Adobe firması yeni girişimiyle, şirketlerle müşteriler arasında daha kişisel bir deneyim sunmayı vadetti. Amaç reklamları daha az rahatsız edici hale getirmek, kişinin sahip olduğu ya da asla almayacağı ürün ve hizmetleri filtrelemek.
Adobe yeni girişimiyle, tüketici davranışlarını ve hedef pazar kitlesini daha iyi tanımlayacağını öne sürüyor.
Ancak firmanın yeni hizmeti, Facebook’un 50 milyon kullanıcının bilgilerinin bir analiz şirketince kullanılması skandalı nedeniyle şüpheyle karşılanabilir.
Adobe Device Co-op adını verdiği hizmete 60’a yakın büyük şirketin katıldığını ve hiçbir kişisel verinin el değiştirmediğini açıkladı. Bu şirketler arasında Lenovo, Intel, Subaru, Subway, Barnes&Noble, Sprint, NFL gibi büyük isimler mevcut. Adobe, bu hizmetle ABD ve Kanada’da 300 milyon tüketiciyi ve yaklaşık 2 milyar cihazla bağlıyor.
Adobe bu programı sayesinde, tüketicinin üye olduğu şirketlerin sayfalarına girişini takip ederek dizüstü bilgisayar, iş bilgisayarı, telefon ya da tableti kullananın aynı kişi olup olmadığını takip edebilecek. Bu bilgiyi edinen şirket, kişi yeni bir cihazdan bağlansa da müşterisi olup olmadığını anlayabilecek. Bir spor uygulamasında hangi takımı tuttuğunu belirten biri, ilk kez kullandığı bir bilgisayarda spor sitesine girdiğinde, taraftarı olduğu takımdan reklamlar görecek.
Kullanıcı rızası
Kulağa ürkütücü gelse de, aslında cihazlar arasında IP adreslerinin takibiyle bu izleme zaten yapılıyordu. Kullanıcıların bu takip üzerinde çok az kontrolu var.
Ancak Adobe’nin getirdiği fark, kullanıcıya bu takibi isterse kapatma opsiyonu sunması. Bu da bir nevi, süregelen uygulamanın yıkılması anlamına geliyor. Adobe, kullanıcıların tüm cihazlarını, programa katılan şirketlerin takibine tek seferda kapama seçeneği sunacak. Normalde bu ayarları her cihazda ayrı ayrı kapatmak gerekiyor. Adobe, programına katılan şirketlerin adlarını gizlemeyerek de bir farklılık sunuyor.
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