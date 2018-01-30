Af Örgütü: Afrin harekatı, Türkiye'de gazetecilik üzerindeki baskıyı artıracak

Af Örgütü Direktörü Allen, bu gözaltıları "Türkiye'nin yeni normali" olarak değerlendiriyor ve yaşananları "(gerçek ya da öyle olduğu düşünülen) siyasi muhaliflere karşı fırsatçı bir tepki" olarak nitelendiriyor.

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesindeyeralan yazıda Allen, Afrin'e harekatın başlangıcından bu yana, bir haftada aralarında gazetecinin de olduğu yüzlerce kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını hatırlattı.

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü'nün İngiltere Direktörü Kate Allen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın, bölgedeki gazetecilik faaliyetleri üzerinde baskıyı giderek artırdığını ve ülke çapında yeni bir "baskıcı" dönemin baş gösterdiğini savundu.

Türkiye'deki birçok kamu çalışanı ve akademisyenin Türkiye'den beyin göçünün bir parçası olarak ülkeyi terk ettiğini savunan Allen, sözlerine şöyle devam etti:

"(15 Temmuz) 2016'daki kanlı darbe girişiminden bu yana Türk yetkililer gerçek anlamıyla dev bir baskı dönemini başlattı. Hükümetin darbe girişiminin ele başı olduğunu söylediği 'Fethullahçı Terör Örgütü'yle bağlantılı olmakla suçlanan 150 bin kişi hakkında soruşturma açıldı.

"50 binden fazla kişi tutuklu ve binlercesi de PKK ve yasadışı diğer örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. 100'den fazla gazeteci hâlâ hapiste ve bu, tüm ülkeler arasında en fazlası.

Yazıda, Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç dahil 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davaya da değinildi.

BBC Soldan sağa: İdil Eser, Özlem Dalkıran, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Günal Kurşun ve Veli Acu. Sanıklar, 5 Temmuz 2017'de Büyükada'daki bir otelde travma/stresle baş etmek ve veri güvenliği üzerine yaptıkları bir atölye çalışması sırasında gözaltına alınmışlardı. Geçen yıl Ekim ayında davanın tüm sanıkları için tahliye istendi.