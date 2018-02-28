Af Örgütü: Afrin'de yüzlerce sivilin yaşamı risk altında

Uluslararası Af örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve daha sayıda olsa da Kürt güçlerinin de Afrin ve Halep'in kuzeyindeki Azez'de ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlediğini ve görgü tanıklarına göre çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Örgütün açıklamasında, Afrin ve Azez'de yaşayan ya da kısa süre önce evlerinden olmuş 15 kişiyle yapılan görüşmelerde, her iki tarafın da ayrım gözetmeksizin topçu ateşi açtığının iddia edildiği vurgulandı.

Af Örgütü'nün dijital doğrulama ekibinin de videoları analiz ederek bu iddiaların bir çoğunu doğruladığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Pazartesi günü sınır bölgesine yaptığı ziyaret sonrası sivillere yönelik hassasiyete dikkat edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Orgeneral Hulusi Akar, Şanlı tarihimiz ve kültürümüz ile ahlaki değerlerimiz gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği, 'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle Suriye´nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurgulamıştır" dendi.