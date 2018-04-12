Af Örgütü: İdam cezalarında azalma var

Ancak Uluslararası Af Örgütü'nün yıllık raporuna göre geçen yıl idam cezalarının infazında azalma kaydedildi.Uluslararası Af Örgütü'nün 2017 yılı raporuna göre dünya çapında geçen yıl 993 kişinin idam cezası infaz edildi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında azalma anlamına geliyor. Af Örgütü’nün verilerine göre 2016’da 1032 idam cezasının infazı kayıtlara geçmişti.

Peki bu yüzde 4'lük gerileme küresel bir eğilimin göstergesi mi? Uluslararası Af Örgütü’nün idam cezaları uzmanı Oluwatosin Popoola'ya göre belli ülkelerde bir gelişmeden söz edilse bile küresel bir genelleme yapmak yanlış. Ancak Popoola, listenin ilk üç sırasında yer alan İran, Suudi Arabistan ve Pakistan’da idam cezası infazlarının azaldığına dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü’nün verilerine göre 2017’de protesto gösterilerine sahne olan İran'da bir önceki yıla oranla yüzde 11 daha az idam cezası uygulanırken Pakistan’daki gerileme yüzde 31'i buluyor.

Veriler tam gerçeği yansıtmıyor

İstatistiklerdeki bu gerilemenin nedenlerinin ülkelere göre değiştiğini belirten Popoola, örneğin İran’da daha az idam cezası uygulanmasının arkasında uyuşturucu ile bağlantılı suçların takibi konusundaki hukuki reformların bulunduğunu söyledi. Raporu DW’ye değerlendiren Af Örgütü uzmanı Popoola, önceki yıl idam cezalarının infazında rekor kıran Pakistan ve Suudi Arabistan’daki gerilemenin tam olarak hangi nedenlere bağlı olduğunu söylemenin ise mümkün olmadığını belirtti.