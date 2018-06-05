Af Örgütü'nden koalisyon güçlerine ağır suçlama

Kentte operasyonlar sırasında binlerce kişinin de yaralandığı belirtiliyor.Uluslararası Af Örgütü, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in kalesi olarak nitelendirilen Rakka'ya yönelik operasyonlarında muhtemel savaş suçlarının araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılmasını istedi. Hazırladığı raporda ABD, İngiltere ve Fransa'ya bağlı birliklerinin 6 Haziran - 12 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda on binlerce kişinin kenti kent ettiğine dikkat çekti.

Bu kaçışların yüzde 90'ından fazlasından ABD birliklerinin sorumlu olduğunu kaydeden Af Örgütü, koalisyon güçlerinin hava saldırılarına, Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SGD) destek verdiğini ve operasyonlar sonucunda IŞİD'in kentten Ekim 2017'de püskürtüldüğünü belirtti.

Af Örgütü, ABD öncülüğündeki bu saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğünü, binlerce sivilin de yaralandığını aktardı. Raporda koalisyon güçlerinin saldırılarının orantısız olduğu ve saldırılarda sivillerin gözetilmediğine ilişkin verilerin bulunduğuna işaret edilerek Rakka'da savaş suçu işlenmiş olabileceği vurgulandı.