Af Örgütü'nden Polonya'da toplanma özgürlüğü uyarısı

AB ise hem Polonya hem de Macaristan'da yargının bağımsızlığı hakkında soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.Uluslararası Af Örgütü Polonya'da "barışçıl protesto gösterileri" hakkında bir rapor yayınladı. Pazartesi günü yayınlanan çalışmada Polonya'da toplanma ve ifade özgürlüğünün karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekildi.

Raporda, Varşova yönetiminin göstericilere karşı güç kullandığı, insan hakları ihlalleri ile ilgili hesap vermediği ve barışçıl gösterilerin cezalandırıldığı kaydedildi.

Af Örgütü Polonya'da ayrıca göstericilerin yasalar önünde ve fiiliyatta farklı muamele gördüğünü ve aktivistlerin fişlendiğini kaydetti.

Varşova'da gazetecilere konuşan örgütün Avrupa Direktörü Gauri van Gulik, "Barışçıl protesto gösterileri temel bir haktır, ancak Polonya'da ciddi bir tehdit altında olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Yetkililerin farklı siyasi görüşlerlere farklı muamele gösterdiğini belirten rapor, aşırı sağcılara ve hükümet yanlılarını karşı hoşgörü ile yaklaşıldığını, ancak hükümet karşıtlarına ise güç kullanıldığını savundu.