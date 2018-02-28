Af Örgütü'nden Türkiye ve YPG'ye suçlama

Örgüt YPG'nin saldırılarında da sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı.Uluslararası Af Örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kürt milis gücü YPG'nin saldırılarında sivillerin de hedef olduğu suçlamasında bulundu. Örgütün basın açıklamasında, Türk ordusunun Kürt milislerin elindeki Afrin'e sivilleri gözetmeden gelişigüzel topçu ateşi açtığı, YPG'nin ise Afrin'e 20 kilometre mesafedeki Azez'ı obüs ve roket ateşi altına aldığı belirtildi. Örgüt görgü tanıklarına dayandırdığı açıklamasında saldırılarda onlarca sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
20 Ocak'ta Afrin harekâtını başlatan Türkiye YPG'yi PKK örgütünün uzantısı olarak görüyor. ABD ise IŞİD ile mücadelede YPG'yi destekliyor.
"Taraflara baskı yapılsın"
Af Örgütü, Türkiye ve YPG'yi sivillere yapılan saldırılara son vermeye zorlamaları için ABD, Rusya ve diğer ülkelere çağrıda bulundu. Örgütün bildirisinde "Köylerin ve kentlerin meskûn bölgelerinin rastgele topçu ateşi altına alınması son derece endişe vericidir. Top ve hedefe isabet gücü zayıf diğer silahların kullanılması uluslararası hukuka göre yasaktır. Bütün taraflar saldırılara derhal son vermelidir" denildi.
Kürt Kızılayı, Afrin'e yapılan saldırılarda şimdiye kadar 93 sivilin öldüğünü, 313 kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, Kürtlerin Azez'a açtıkları ateş sonucu ise dört sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını olduğu belirtildi.
DW,dpa/AG,GY,HS
© Deutsche Welle Türkçe
Suriye'de dengerleri sarsacak iddia: YPG'liler Rus askeri öldürdü
Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum!
2018 – YKS kılavuzu yayımlandı! AİS'ten başvuru tarihleri ile sınav bilgileri açıklandı!
AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar
Yağmurda kızını şemsiye olarak kullandı
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum