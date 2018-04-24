Af Örgütü’nden Türkiye’ye 'Acımasızlık' Suçlaması

Uluslararası Af Örgütü, Taleban şiddetinden kaçarak Türkiye’ye giden en az 2 bin Afgan’ın gözaltında ve geri gönderilme tehlikesi altında olduğunu duyurdu. Örgüt, “Nisan başından bu yana 7.100 Afgan ülkelerine gönderildi ve Türk yetkililer sınırdışı etme çalışmalarını arttırıyor” dedi.

Türk yetkililer geri dönüşlerin gönüllülük esasına dayandığını ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin gözaltı merkezlerini ziyaret hakkı olduğunu söylüyor. Ancak Af Örgütü; Düziçi Kampı’nda telefonla ulaştığı Afgan’ların, anlamadıkları Türkçe belgelerin zorla imzalatıldığını anlattığını öne sürüyor.

Bu belgelerin Suriye ve diğer ülkelerden mülteciler için de baskıcı şartlar altında kullanılan “gönüllü iade formları” olduğu da Af Örgütü’nün iddiaları arasında.

Örgüt Türkiye’den sınırdışı edilmek istenen binlerce Afgan’ın çoğunun erkek olduğunu da belirtiyor. Gözaltıların hukuki gerekçesi ise belirsiz. Af Örgütü çok kısa zamanda yüzlerce Afgan’ın yakalanmasının, bu gözaltıların keyfi ve hukuksuz olma riskini arttırdığı görüşünde.