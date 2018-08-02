Af Örgütü'nden Türkiye'ye Afrin'de insan hakları ihlali suçlaması

Türkiye’yi yaşananları “görmezden gelmekle” suçlayan örgüt, ihlallere son verilmesini talep etti.Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Perşembe günü Afrin'deki insan hakları ihlallerine yönelik raporunu açıkladı. Haziran ve Temmuz ayında Afrin'de yaşayan ve kentten kaçan 32 kişiyle yapılan görüşmelere dayandırılan raporda, Türkiye'ye yönelik suçlamalara yer verildi.
Raporda, Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu Afrin'de evlerin yağmalanması, keyfi tutuklamalar, işkence ve sivillerin ortadan kaybolması gibi ağır insan hakları ihlallerinden Türkiye'nin destek verdiği silahlı grupların sorumlu olduğu iddia edildi. Raporda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) söz konusu ihlalleri "görmezden geldiği" vurgulandı.
Afrin'de vahşetin ağırlıklı olarak Suriyeli silahlı gruplar tarafından uygulandığı belirtilen raporda, Türkiye'nin de bu grupları silahlandırdığına dikkat çekildi.
"Okullar işgal edildi"
Af Örgütü, Afrinlilerle yaptığı görüşmeler sonucu hazırladığı raporda sözkonusu silahlı grupların okulları işgal ettiğini ve kentte binlerce çocuğun okula gitmesinin engellendiğine yer verdi.
Raporu hazırlarken, Temmuz ayında Türk hükümetine suçlamaları soran Af Örgütü, taleplerine bir yanıt verilmediğini belirtti.
Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, açıklamasında, "Türk güçlerin kontrol etmediği Suriyeli silahlı grupların kaos yaratmaya devam ettiğini" söyledi. Afrin'de "işgalci güç" olan Türkiye'nin bölgenin refahı ve hukuki düzenin tesis edilmesinden sorumlu olduğunu ifade eden Maalouf, "Türkiye zaman kaybetmeden desteklediği grupların şiddet eylemlerine son vermeli, sorumluların hesap vermesini sağlamalı ve Afrinlilerin hayatlarını yeniden kurmasına yardımcı olmalıdır" dedi. Lynn, Türk güçlerinin bu görevlerini yerine getirmediği eleştirisinde bulundu.
Uluslararası Af Örgütü, Şubat ayında da Afrin'deki sivillere yönelik bir rapor yayınlamış, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Halk Savunma Birlikleri YPG'nin saldırılarında sivillerin de hedef olduğu suçlamasında bulunmuştu.
Türkiye, 2018 yılı Ocak ayında Özgür Suriye Ordusu'nun üyeleriyle birlikte Afrin'de "Zeytindalı Harekatı" adında bir operasyon düzenlemişti. TSK, Mart ayında Afrin'de kontrolün sağlandığını açıklamıştı. Operasyon nedeniyle on binlerce kişi kentten kaçmak zorunda kalmıştı.
DW, epd/GA,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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