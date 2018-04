AfD: Doğu Avrupa'yı Almanya'ya getiren parti

Bunu, Almanya'nın doğusunu ve AfD'yi çok iyi tanıyan biri söylüyor: Frauke Petry. Partinin eski lideri Petry, 2014 yazında Saksonya eyalet seçimlerinde AfD'yi neredeyse yüzde 10'luk oy oranıyla ilk kez bir Alman parlamentosuna sokmayı başarmış ve uluslararası ortamda partinin tanınan yüzü haline gelmişti. ABD'de yayınlanan The New Yorker dergisi bile kendisi hakkında 20 sayfalık bir haber yayınlamıştı.

Doğu ile Batı Almanyanın yeniden birleşme dönemine atıfta bulunan Holm, "Bu tam da 1989 yılında siyaseten sosyalleşen dönüşüm jenerasyonu" diyor. Kazanılmış özgürlüğün verdiği müthiş hissiyat ve nihayet her şeyi söyleyebiliyor olmak, Holm'e göre bu jenerasyonun iliklerine işlemiş. Öğrenci olduğu dönemi gayet iyi anımsıyor: "Konuşma özgürlüğünü bir daha asla teslim etmeyiz" denilen yılları. Peki ya şimdi? Holm, günümüzdeki durumu o günlere benzetiyor. "Özgürlüğün alanı yeniden daraltılıyor" şeklinde konuşan Holm, toplum ve medya tarafından kınanmaktan korktukları için birçok kişinin artık belirli konuları gündeme getirmeye cesaret edemediğini belirtiyor.

Federal Alman Meclisi: AfD için hem fırsat hem zorluk

Benzer bir "Visegrad mentalitesi", mülteci politikası konusunda da kendini gösteriyor. Berlin Bilim ve Politika Vakfı'ndan (SWP) Kai-Olaf Lang bir röportajında, Visegrad ülkelerinin soruna "Önce güvenlik" mantığıyla, öncelikli olarak "koruma ve güvenlik prizmasından" baktığını söylüyor. Lang'a göre, bu ülkelerde öncelikli olarak riskler ve tehditler görülüyor ve "etkili bir savunma politikası, daha fazla kontrol ve daa iyi sınır güvenliği" isteği de bu yüzden ortaya çıkıyor.

Peki ya Almanya'nın doğusunda durum ne? AfD'li Holm, "İç güvenlik ve göç konularında her şey şekillenecek" diyor. Başka bir deyişle "önce güvenlik"ten bahsediyor. Bu mentalite uzun süre boyunca Almanya'daki diğer partilerin de siyasi gündeminin bir parçası olageldi. Ancak şu an için diğer partiler AfD'yi birlikte koalisyon kurmaya uygun bir parti olarak görmüyor. Gelecek beş yıl halledilecek iş bu olabilir. AfD'nin diğer partilere ne kadar eklemlenebilir olduğuna ve mecliste kendisini kanıtlayıp kanıtlayamayacağı ortaya çıkacak. Bu da her şeyden önce, AfD'nin ultra sağcı kanadını ne kadar kontrol altına alabileceği ve protestonun yanı sıra kendi siyasi konseptlerini geliştirip geliştiremeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.

Kay-Alexander Scholz

© Deutsche Welle Türkçe