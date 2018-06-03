AfD Eş Başkanı'na Tepkiler Artıyor

Mülteci ve İslam karşıtı sağ popülist parti Almanya İçin Alternatif (AfD) Eş Başkanı Alexander Gauland’ın, Nazi dönemine yönelik sözlerine tepkiler giderek büyüyor. Cumartesi günü AfD’nin gençlik kolları teşkilatı Genç Alternatif’in (JA) kurultayına katılan ve burada bir konuşma yapan Gauland, "Hitler ve Nazi dönemi, bin yılı aşan Alman tarihi için ancak ‘kuş pisliği kadar’ bir lekedir. Şanlı tarihimiz bu lanet 12 yıldan daha uzun sürmüştür" dedi.
Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gauland’ı sert sözlerle eleştirerek, "Medeniyetin bu benzersiz kırılma noktasını yalanlayan, küçük düşüren, önemini azaltmaya çalışan biri, sadece kurbanlarla alay etmekle kalmaz, nefret tohumları da eker. Hepimiz birlikte bu tarz görüşlere karşı çıkmalıyız" şeklinde konuştu. Steinmeier, Almanya’nın Hitler döneminde işlenen insanlık suçlarıyla tarih önünde sorumlu kalacağını söyledi. Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schauble, "Nasyonalsosyalist dönemde yaşanan şiddet ve nefreti sorumluluk taşıyarak kabullenmek demokratların ortak uzlaşısıdır. Bu tutumu terk etmek, toplumsal sınırları aşmak anlamına gelir" dedi. Sosyal Demokrat SPD’nin Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Gauland hakkında hukuki süreç başlatılmasını istedi. Klingbeil, "Parlamento, kamuoyu ve hukuki yollardan Gauland’a gerekli cevabın verilmesi şarttır. Gauland gibi bir tipin Alman meclisinde yer alması utanılacak bir olaydır" şeklinde görüşünü ifade etti. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp Karrenbauer, "50 milyon savaş kurbanı, Yahudi Soykırımı Holokost ve 2. Dünya Savaşı, AfD ve Gauland için sadece bir ‘kuş pisliğiymiş’. Partinin gerçek yüzü işte bu" dedi. Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck ise "Bu bir dil sürçmesi değil, sistematik ırkçılık" şeklinde konuştu. Almanya’daki Yahudilerin çatı örgütlerinden Uluslararası Holokost Komitesi Başkan Yardımcısı Christoph Heubner, Gauland’ın sözlerini ‘kışkırtıcı ve iğrenç’ olarak tanımladı.
Söz konusu açıklama, Alman parlamentosunda üçüncü büyük parti olan AfD Eş Başkanı Gauland’ın 1933-1945 yılları arasındaki Nazi iktidarı ve Hitler dönemini küçük göstermeye çalışan ilk çıkışı değil. Gauland, daha önce Hitler’in ordularında savaşan Alman askerlerinin hepsinin Nazi şeklinde tanımlanamayacağını, birçoğunun ‘kahraman’ olduğunu söylemişti.
Gauland'ın Özoğuz'la ilgili ifadeleri yargıya taşınmıştı
Alexander Gauland'ın Türkiye kökenli eski Uyum Bakanı Aydan Özoğuz ile ilgili ırkçı ve ayrıştırıcı ifadeleri de yargıya taşınmıştı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Özoğuz’un, Eichsfeld kentinde yaptığı bir konuşmada, "Almancanın ötesinde Alman kültürünün ortak yanlarını tanımlamanın artık kolay olmadığını" söylemesi üzerine Gauland, "Bunu Türk kökenli bir Alman söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve ona spesifik Alman kültürünün ne olduğunu gösterin. O zaman bir daha hiç buraya gelemez ve biz de onu Anadolu'ya gönderip bertaraf edebiliriz" demişti. Başbakan Merkel, Gauland'ın ifadelerini ‘ırkçı’ diye nitelendirerek kesin dille kınanması gerektiğini söylemiş, Gauland'ı ırkçı ifadelerle dikkat çekmeye çalışmakla suçlamıştı. Gauland hakkında açılan soruşturma, daha geçen hafta yaptığı açıklamada suça ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Siyasi analizciler, Gauland ve AfD’li diğer bazı politikacıların benzer açıklamaları bilerek ve strateji olarak yaptığını belirterek, partinin Alman toplumundaki tabuları yıkmayı ve aşırısağcı kesimin desteğini kazanmayı hedeflediğini savunuyor. Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, bu strateji başarı getirirken, Eylül ayındaki genel seçimde yüzde 12,6 oy alan AfD’ye olan destek yüzde 16’ya yükselmiş durumda.
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