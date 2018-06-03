AfD Eş Başkanı'na Tepkiler Artıyor

Mülteci ve İslam karşıtı sağ popülist parti Almanya İçin Alternatif (AfD) Eş Başkanı Alexander Gauland’ın, Nazi dönemine yönelik sözlerine tepkiler giderek büyüyor. Cumartesi günü AfD’nin gençlik kolları teşkilatı Genç Alternatif’in (JA) kurultayına katılan ve burada bir konuşma yapan Gauland, "Hitler ve Nazi dönemi, bin yılı aşan Alman tarihi için ancak ‘kuş pisliği kadar’ bir lekedir. Şanlı tarihimiz bu lanet 12 yıldan daha uzun sürmüştür" dedi.

Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gauland’ı sert sözlerle eleştirerek, "Medeniyetin bu benzersiz kırılma noktasını yalanlayan, küçük düşüren, önemini azaltmaya çalışan biri, sadece kurbanlarla alay etmekle kalmaz, nefret tohumları da eker. Hepimiz birlikte bu tarz görüşlere karşı çıkmalıyız" şeklinde konuştu. Steinmeier, Almanya’nın Hitler döneminde işlenen insanlık suçlarıyla tarih önünde sorumlu kalacağını söyledi. Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schauble, "Nasyonalsosyalist dönemde yaşanan şiddet ve nefreti sorumluluk taşıyarak kabullenmek demokratların ortak uzlaşısıdır. Bu tutumu terk etmek, toplumsal sınırları aşmak anlamına gelir" dedi. Sosyal Demokrat SPD’nin Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Gauland hakkında hukuki süreç başlatılmasını istedi. Klingbeil, "Parlamento, kamuoyu ve hukuki yollardan Gauland’a gerekli cevabın verilmesi şarttır. Gauland gibi bir tipin Alman meclisinde yer alması utanılacak bir olaydır" şeklinde görüşünü ifade etti. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp Karrenbauer, "50 milyon savaş kurbanı, Yahudi Soykırımı Holokost ve 2. Dünya Savaşı, AfD ve Gauland için sadece bir ‘kuş pisliğiymiş’. Partinin gerçek yüzü işte bu" dedi. Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck ise "Bu bir dil sürçmesi değil, sistematik ırkçılık" şeklinde konuştu. Almanya’daki Yahudilerin çatı örgütlerinden Uluslararası Holokost Komitesi Başkan Yardımcısı Christoph Heubner, Gauland’ın sözlerini ‘kışkırtıcı ve iğrenç’ olarak tanımladı.