AfD karşısında binleri buldu

AfD'li politikacılar, İslam karşıtı açıklamalarını yineledi.Almanya'nın başkenti Berlin'de sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi tarafından düzenlenen miting AfD karşıtı gruplar tarafından protesto edildi. Polis yetkililerinin DW'ye verdiği bilgilere göre, AfD'nin mitingine 5 bin dolayında kişi katılırken, AfD karşıtlarının sayısı ise 20 bini buldu.

Berlin'deki AfD'yi protesto mitingine Yeşiller Partisi eş başkanı Robert Habeck de katılıyor. Habeck, "siyasi partilerin AfD'ye ve bu partinin görüşlerine yeterince karşı çıkmadıklarını, göç ve iltica tartışmalarına üç yıldır AfD'nin yön verdiğini ve sağ popülizm korkusu yüzünden politikacıların aptalca hatalar yaptıklarını" ifade etti. Yeşiller Partisi eş başkanı aynı zamanda göç ve entegrasyon yerine dışlama retoriğinin gündeme hakim olmasını da eleştirdi.

İslam karşıtı açıklamalar

Berlin'deki AfD mitinginde parti önde gelenleri Almanya'nın "İslamlaştırılması" karşısında uyarıda bulundu. AfD yönetim kurulu üleşi Beatrix von Storch mitingi izleyen Berlinlilere hitaben yaptığı konuşmada, "Almanya'daki İslam hâkimiyetinin kötünün egemenliğinden başka bir şey olmadığını" söyledi.