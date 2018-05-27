HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AfD karşısında binleri buldu

27.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de miting düzenleyen sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini, yaklaşık 20 bin kişinin protesto ettiği bildirildi.

AfD karşısında binleri buldu

AfD'li politikacılar, İslam karşıtı açıklamalarını yineledi.Almanya'nın başkenti Berlin'de sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi tarafından düzenlenen miting AfD karşıtı gruplar tarafından protesto edildi. Polis yetkililerinin DW'ye verdiği bilgilere göre, AfD'nin mitingine 5 bin dolayında kişi katılırken, AfD karşıtlarının sayısı ise 20 bini buldu.

Berlin'deki AfD'yi protesto mitingine Yeşiller Partisi eş başkanı Robert Habeck de katılıyor. Habeck, "siyasi partilerin AfD'ye ve bu partinin görüşlerine yeterince karşı çıkmadıklarını, göç ve iltica tartışmalarına üç yıldır AfD'nin yön verdiğini ve sağ popülizm korkusu yüzünden politikacıların aptalca hatalar yaptıklarını" ifade etti. Yeşiller Partisi eş başkanı aynı zamanda göç ve entegrasyon yerine dışlama retoriğinin gündeme hakim olmasını da eleştirdi.

İslam karşıtı açıklamalar

Berlin'deki AfD mitinginde parti önde gelenleri Almanya'nın "İslamlaştırılması" karşısında uyarıda bulundu. AfD yönetim kurulu üleşi Beatrix von Storch mitingi izleyen Berlinlilere hitaben yaptığı konuşmada, "Almanya'daki İslam hâkimiyetinin kötünün egemenliğinden başka bir şey olmadığını" söyledi.

Von Storch Alman futbol milli takımının Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alan Mesut Özil'in, "Maçlardan önce Alman milli marşının okunmasına katılmadığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuğu için Alman pasaportuna sahip olmasına rağmen Alman olmadığını" belirtti.

Berlin'in bir diğer köşesinde AfD'yi protesto gösterisi düzenleyen sol gruplarla sağ popülist parti taraftarları arasında olay çıkmadı. Dresden'deki Pegida gösterilerinde de olduğu gibi miting sırasında "Merkel gitmeli" sloganları atıldı.

Organizatörlerin isteği üzerine polis mitingden önce AfD aleyhtarı pankart taşıyan yaşlı bir Berlinliyi meydandan uzaklaştırdı. "Almanya için gelecek" mitinginde parti eş başkanları Jörf Meuthen ve Alexander Gauland'ın da birer konuşma yapmaları planlanmıştı.

AfD'ye sert eleştiri

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer AfD'yi antisemitizmi parlamentolara taşımakla suçladı. Annegret Kramp-Karrenbauer Bild am Sonntag gazetesi için kaleme aldığı makalede, "eski ve yeni Nazilerle sağ popülistlerin birey onuruna saygılı olmayıp Almanya'daki Yahudiler için tehdit oluşturduğunu" yazdı. Annegret Kramp-Karrenbauer "AfD'nin Yahudileri koruyacaklarını söylemelerine rağmen partinin baştan aşağı Yahudi düşmanıyla dolu olduğunu" belirtti.

Camilerde de Yahudi karşıtlığı yapıldığını öne süren CDU Genel Sekreteri, "geçmişte ihmale uğratıldığı anlaşılan bu konunun üzerine daha fazla eğilmek gerektiğini" dile getirdi. Annegret Kramp-Karrenbauer, "İsrail'in boykot edilmesini isteyen solcu antisemitlerin ‘meşru eleştiriden söz etmekle birlikte İsrail devletinin var olma hakkını inkâr ettiklerini" ifade etti.

DW, afp, dpa, epd/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Temsilciler Meclisi'nde İki İmzaya İhtiyaç VarTemsilciler Meclisi'nde İki İmzaya İhtiyaç Var
Saadet’ten Kürt açılımı: Topyekün reformSaadet’ten Kürt açılımı: Topyekün reform
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

İlginizi Çekebilir

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia

Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

ABD ve Çin karşı karşıya geldi! Operasyon düzenlendi

ABD ve Çin karşı karşıya geldi! Operasyon düzenlendi

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

60 milyon dolarını çöpe attı!

60 milyon dolarını çöpe attı!

Fransa'da Erdoğan afişi skandalı! Yeniden astılar

Fransa'da Erdoğan afişi skandalı! Yeniden astılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.