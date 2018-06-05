AfD liderinin yüzerken giysileri çalındı

Gauland, hırsızların "Naziler burada yüzemez!" diye bağırdıklarını iddia etti.Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Eş Genel Başkanı Alexander Gauland'ın, evinin yakınlarındaki bir göle girerken giysileri çalındı.

Gauland, Berlin yakınlarındaki Potsdam kentinde yaşanan olaya ilişkin Salı günü Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulundu. Olayın bir hafta önce yaşandığını kaydeden Gauland, "Kimliği belirsiz bir ya da iki kişi ben sudayken eşyalarımı kaptı" diye konuştu.

Olay Gauland'a pahalıya patladı. 77 yaşındaki Gauland, "Pantolonumda ev anahtarım vardı ve bu yüzden evin tüm kilitlerini değiştirmek durumunda kaldım" dedi.

"Naziler burada yüzemez!"

"[Gölde] yüzen diğer insanlar polise haber vermiş ve ben kıyıya ulaştığımda polis oraya varmıştı" diyen Gauland, görgü tanıklarının kendisine hırsızların "Naziler burada yüzemez!" diye bağırdıklarını aktardıklarını belirtti. Gauland, "Dolayısıyla olay tamamen siyasi bir arka plana sahip" dedi. Märkische Allgemeine gazetesinin haberine göre, polis olay hakkında soruşturma başlattı.