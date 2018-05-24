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AfD Milletvekilinden Müslümanlarla İlgili Tartışmalı Öneri

24.05.2018 22:27 | Son Güncelleme

Almanya’da muhalefetteki aşırı sağcı AfD (Almanya İçin Alternatif) milletvekili Martin Sichert Ramazan boyunca oruç tutan Müslüman doktorların, hemşirelerin, pilotların, otobüs ve tren sürücülerinin çalışmalarının yasaklanmasını istedi

AfD Milletvekilinden Müslümanlarla İlgili Tartışmalı Öneri

Almanya’da muhalefetteki aşırı sağcı AfD (Almanya İçin Alternatif) milletvekili Martin Sichert Ramazan boyunca oruç tutan Müslüman doktorların, hemşirelerin, pilotların, otobüs ve tren sürücülerinin çalışmalarının yasaklanmasını istedi.

Almanya’da Türkler’le Irak ve Suriye’den kaçan göçmenlerin de bulunduğu 4 milyon Müslüman yaşıyor.

AfD’li politikacı “Eğer bir hasta 12 saat hiçbir şey içmeyen bir cerrah tarafından ameliyat edilmesi gerekirse?” şeklinde konuştu. Sichert bu konuşmasını parlamentonun işçi ve sosyal konularla ilgili komisyonunda yaptı.

Martin Sichert, “Neden insanlar konsantrasyon ve dehidrasyon problemleri yaşayabilecek birine götürülmeli?” ifadesini kullandı.

Alman hükümeti sözcüsü ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

Sığınmacılara kapıları açtığı için ülkede bazı çevreler tarafından eleştirilen Başbakan Angela Merkel ise çok kültürlü bir Almanya’dan yana görünüyor.

Merkel, İslam’ı Almanya’nın parçası olarak nitelemiş ve hoşgörü çağrısı yapmıştı.

Sichert’in yorumları Danimarka Uyum Bakanı Inger Stojberg’in çalışan Müslümanların Ramazan ayı boyunca tatile çıkmaları yönünde çağrı yapmasının ardından geldi.

Stojberg, “Eğer bir otobüs şoförü gün boyu bir şey içmez ya da yemezse bu hepimiz için tehlikeli olabilir” demiş, fabrikada ya da hastanede çalışanların da istenen seviyede çalışamayabileceğini kaydetmişti.

Stojberg’in yorumları kendi partisinden de dahil olmak üzere çok sayıda eleştiri almıştı.

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