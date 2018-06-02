Alman siyasetçiler bu dönemi önemsizleştirdiği gerekçesiyle Gauland'a tepki gösterdi.Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı ve Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland'ın partinin gençlik örgütü Genç Alternatif'in (Junge Alternative) kongresinde kullandığı bir ifade Almanya'da tepki çekti. Nasyonal Sosyalizm dönemine ilişkin ifadesinde Gauland, "Hitler ve Naziler bin yıllık Alman tarihinde sadece bir kuş pisliğidir" dedi.

Gauland 1933-1945 yılları arasındaki Nasyonal Sosyalizm döneminden Almanların sorumlu olduğunu kabul etti. "Geçmişi kabul eden, geleceği de şekillendirme gücüne sahip olur" diyen Gauland, "Evet, 12 yıl için sorumluluğu kabul ediyoruz" dedi. Söz konusu dönemin Alman tarihinin sadece bir parçası olduğunu vurgulayan Gauland, "Şanlı bir tarihimiz var ve sevgili dostlar bu, lanet 12 yıldan daha uzun sürmüştür" diye konuştu.

Gauland'ın bu açıklamalarına çeşitli partilerden tepkisi oldu. Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Gauland'ın sözlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Nasyonal Sosyalizm döneminin kurbanlarına dikkat çeken Kramp-Karrenbauer, "50 milyon savaş kurbanı, Yahudi Soykırımı ve total savaş AfD ve Gauland için sadece ‘bir kuş pisliği'! Partinin medeni maskesinin arkası böyle görünüyor" diye yazdı.

Hür Demokrat Parti (FDU) milletvekili Marco Buschmann da tepkisini Twitter'dan ifade etti. "Gauland her seviyenin altına inmeyi başarıyor" diyen Buschmann, Hitler'in 6 milyon Yahudinin ölümünden sorumlu olduğuna dikkat çekti. Buschmann "Bu nasıl olur da bir ‘kuş pisliği' olarak tanımlanabilir?" dedi.

DW,dpa/EC,DÇÜ

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