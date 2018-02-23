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AfD'den PEGIDA ile işbirliği sinyali

23.02.2018 01:46 | Son Güncelleme

Sağ popülist AfD'den, göçmen ve İslam karşıtı PEGIDA ile işbirliği için sinyal geldi.

AfD'den PEGIDA ile işbirliği sinyali

Partinin eş başkanlarından Meuthen, AfD'deki PEGIDA yasağının kaldırılabileceğine işaret etti.Sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi eş başkanlarından Jörg Meuthen'den göçmen ve İslam karşıtı PEGIDA hareketi ile ortak çalışma konusunda açıklama geldi.

Meuthen 2019 yılında Saksonya eyaletinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde PEGIDA hareketi ile ortak çalışmanın makul olabileceğine işaret etti. Alman haber ajansı dpa'ya yapmış olduğu açıklamada "Yerel seçimler düşünüldüğünde PEGIDA ile ortak çalışma yasağının devam ettirilmesi mantıklı değil" dedi.

AfD eşbaşkanı Meuthen, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yapmış olduğu açıklamadaysa, parti üyelerinin Dresden şehrindeki PEGIDA gösterilerinde konuşma yapabilmesi ve bu gösterilerde AfD sembollerinin kullanılabilmesine izin verilmesini arzuladığını söyledi.

AfD, yönetim kurulu kararı sonrasında göç ve İslam karşıtı PEGIDA hareketi ile ortak çalışma yapılmasını yasaklanmıştı. Parti özellikle merkezde yer alan seçmenleri partiye yabancılaştırmamak için PEGIDA ile ittifak kurmaya mesafeli yaklaşıyordu.

Bunun yanında PEGIDA hareketi kurucularından Lutz Bachmann da ortak çalışmanın önündeki engellerden biri olarak kabul ediliyor. AfD eşbaşkanları, bunun için Bachman'ın hareketten tamamen çekilmesini şart koşuyor. Bachmann Hitler bıyığı ve saç kesimini taklit ettiği fotoğraflarının ortaya çıkması sonrasında görevinden çekilmişti. Ancak Facebook üzerinden yayınlanan bir videoda PEGIDA başkan yardımcısı Sigfried Daebritz "Bachmannsız bir PEGIDA olamaz. Böyle bir secenek yok" açıklamasında bulundu.

AfD'den burka yasağı talebi

AfD partisi bugün ayrıca Alman Parlamentosu'nda kamusal alanda peçe ve burka kullanılmasının genel olarak yasaklanması için önerge sundu. Parti öneriyi Müslüman kadınların özgürlüklerinin korunması gerekçesine dayandırdı.

Teklif parlamentoda hem iktidar hem de muhalefet kanadında tepkiyle karşılandı. CSU milletvekili Stephan Mayer teklifin inanç özgürlüğüne müdahale anlamına geldiğini söyleyerek teklifi, "bariz bir şekilde anayasaya aykırı" diye nitelendirdi. SPD milletvekili Ester Dilcher de öneriyi "AfD bir kez daha İslam'ı damlagalamaya çalışıyor" diyerek eleştirdi. Sol partili milletvekili Christine Bucholz teklifin ırkçı ön yargıları kışkırtmak için yapıldığını dile getirdi.

dpa,AFP/MY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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