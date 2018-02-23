AfD'den PEGIDA ile işbirliği sinyali

Partinin eş başkanlarından Meuthen, AfD'deki PEGIDA yasağının kaldırılabileceğine işaret etti.Sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi eş başkanlarından Jörg Meuthen'den göçmen ve İslam karşıtı PEGIDA hareketi ile ortak çalışma konusunda açıklama geldi.

Meuthen 2019 yılında Saksonya eyaletinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde PEGIDA hareketi ile ortak çalışmanın makul olabileceğine işaret etti. Alman haber ajansı dpa'ya yapmış olduğu açıklamada "Yerel seçimler düşünüldüğünde PEGIDA ile ortak çalışma yasağının devam ettirilmesi mantıklı değil" dedi.

AfD eşbaşkanı Meuthen, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yapmış olduğu açıklamadaysa, parti üyelerinin Dresden şehrindeki PEGIDA gösterilerinde konuşma yapabilmesi ve bu gösterilerde AfD sembollerinin kullanılabilmesine izin verilmesini arzuladığını söyledi.

AfD, yönetim kurulu kararı sonrasında göç ve İslam karşıtı PEGIDA hareketi ile ortak çalışma yapılmasını yasaklanmıştı. Parti özellikle merkezde yer alan seçmenleri partiye yabancılaştırmamak için PEGIDA ile ittifak kurmaya mesafeli yaklaşıyordu.