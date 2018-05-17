HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AfD’li Gauland hakkındaki soruşturma kapatıldı

17.05.2018 20:11 | Son Güncelleme

Almanya’da AfD Eş Başkanı Gauland hakkında SPD’li milletvekili Özoğuz’a yönelik ırkçı ifadeleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapatıldı.

AfD’li Gauland hakkındaki soruşturma kapatıldı

Gauland’ın sözlerinin “ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği” açıklandı.Almanya’da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi Eş Başkanı Alexander Gauland’ın geçen yıl dönemin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz için sarf ettiği ırkçı ifadeler nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapatıldı. Soruşturmayı yürüten Mühlhausen Savcılığı'nın sözcüsü Dirk Germerodt, Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada suça ilişkin yeterli delil bulunmadığını ve Gauland'ın geçen yaz seçim kampanyası sırasında Özoğuz için söylediklerinin "ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini” belirtti.

Sözcü, Gauland’ın ifadelerinin ilgili bağlamda yorumlanması gerektiğini, AfD’li politikacının sözlerinin polemik niteliğinde olduğunu ve Özoğuz'un Alman kültürü ile ilgili yine polemik niteliği taşıyan ifadelerine tepki olarak bu sözlerin sarf edildiğini söyledi. Gauland’ın konuşmayı kişisel çıkarları için yapmadığına dikkat çeken sözcü, "seçim kampanyalarında kullanılan dilin kimi zaman zaman sertleşebildiğini” ifade etti.

"Anadolu'ya gönderip bertaraf edebiliriz”

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Özoğuz, Tagesspiegel gazetesine yazdığı bir makalede "Dilin ötesinde, spesifik bir Alman kültürünü kolayca tanımlayamazsınız” ifadesine yer vermişti. Eichsfeld kentinde AfD üyelerine yönelik konuşmasında Özoğuz'un sözlerini eleştiren Gauland, "Bunu Türk kökenli bir Alman söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve ona spesifik Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. O zaman bir daha hiç buraya gelmez ve biz de onu, Tanrı'ya şükür, Anadolu'ya gönderip bertaraf edebiliriz” demişti.

Almanya'da yoğun eleştirilere neden olan bu sözleri nedeniyle Gauland hakkında 20'ye yakın nefret suçu şikayeti gelmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Gauland’ın Özoğuz’u hedef alan ırkçı ifadeleri, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da eleştirilmişti.

AfD'li politikacı hakkındaki suçlamaların düşmesine ilişkin Özoğuz'un Federal Meclis'teki ofisinden yapılan açıklamada, Gauland'dan şikayetçi olanın Özoğuz'un kendisi olmadığı, SPD'li politikacının bu nedenle hukuki itiraz yoluna başvuramayacağı belirtildi. Gauland hakkında şikayette bulunanların soruşturmanın düşürülmesine itirazı hâlinde ise Thüringen Savcılığı itirazları değerlendirecek.

DW,rtr,dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders'ten yeni tahrik! Tepki yağdıHollanda'da ırkçı lider Geert Wilders'ten yeni tahrik! Tepki yağdı
Zuckerberg AB’ye Kapalı Kapılar Ardında Bilgi VerecekZuckerberg AB’ye Kapalı Kapılar Ardında Bilgi Verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Temel Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı 24 Haziran anketini açıkladı

Temel Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı 24 Haziran anketini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders'ten yeni tahrik! Tepki yağdı

Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders'ten yeni tahrik! Tepki yağdı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Trump'tan ağır hakaret: Onlar insan değil, hayvan

Trump'tan ağır hakaret: Onlar insan değil, hayvan

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki katliamı tavuk dansı yaparak kutladı!

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki katliamı tavuk dansı yaparak kutladı!

Herkes onu konuşuyor! Dünyanın en yaşlısı 'İstanbullu'

Herkes onu konuşuyor! Dünyanın en yaşlısı 'İstanbullu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.