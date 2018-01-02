AfD'li politikacılara yüzlerce suç duyurusu

Almanya için Alternatif (AfD) partisinden milletvekili Beatrix von Storch'un yılbaşı gecesi vatandaşları Twitter hesabından Arapça bilgilendiren Köln Emniyet Müdürlüğü'nün tweetine tepki gösteren paylaşımı nedeniyle Köln Savcılığı'na çok sayıda suç duyurusu yapıldı. Suç duyurularının von Storch'un yanı sıra ona destek çıkan AfD Meclis Grup Başkanı Alice Weidel hakkında da olduğu bildirildi.

Köln Başsavcısı Ulf Willhuhn iki politikacının sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle kendilerine yüzlerce suç duyurusunda bulunulduğunu doğruladı ancak kesin bir rakam vermedi. Willhuhn, Köln Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda vatandaşın da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Başsavcı başvurularda, iki politikacının sosyal medyadaki paylaşımlarıyla, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlemekle itham edildiği belirtti.

Dokunulmazlıkları kaldırılabilecek

Başsavcılık her iki politikacının "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği şüphesini taşırsa, soruşturma başlatılabilmesi için politikacıların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. Ancak Köln Başsavcısı von Storch'un paylaşımları Berlin'den yapması sebebiyle soruşturmayı Berlin'in üstlenebileceğini ancak bunun öncesinde detaylı bir incelemenin yapılacağını belirtti.