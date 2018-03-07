AfD'li vekillerin Şam ziyareti Berlin'i karıştırdı

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan hükümet, vekillerin Esad rejimine yakın isimlerle görüşmesine tepki gösterdi.Almanya'da göçmen ve İslam karşıtı açıklamalarıyla ön plana çıkan sağ popülist parti Almanya için Alternatif partisinden (AfD), bir grup milletvekilinin Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi için Şam'a yaptığı ziyaret Alman siyasetinde yoğun tartışmalara yol açtı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert bugün yaptığı açıklamada, "Suriye rejimi her gün ne kadar insanlık dışı davrandığını gösteriyor" dedi. Sözcü Seibert İdlib, Halep ve Doğu Guta'daki sivillerin durumuna değinerek "Bu acılar, Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından emrediliyor ya da bu acıların yaşanmasına göze yumuluyor. Bu rejimle yakınlaşanlar kendi kendilerini diskalifiye ediyor demektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise AfD'li milletvekillerinin Suriye ziyareti öncesinde ne bakanlığı ne de Almanya'nın diplomatik temsilciliklerini bilgilendirdiğini belirtti.

Siyasi partilerin tepkisi

AfD'li vekillerin ziyaretine meclisteki siyasi partilerden de tepki geldi. Hristiyan Birlik partilerinin meclisteki insan haklarından sorumlu sözcüsü Michael Brand, "Diktatör Esad bomba ve kimyasal gaz kullanırken, bu suçları işleyenlerle buluşmak nahoş" dedi.