AfD'li von Storch hakkında suç duyurusu

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekili Beatrix von Storch, Köln polisinin Twitter hesabından yılbaşı kutlamaları hakkındaki bilgilendirme amaçlı Arapça paylaşımına tepki göstermişti. Köln polisi Arapça'nın da aralarında bulunduğu farklı dillerdedeki paylaşımlarında yılbaşı kutlamaları hakkında bilgi vermiş, von Storch ise polisin Arapça tweetine, "Bu ülkede neler oluyor? Neden Kuzey Ren Vestfalya polisinin resmi internet sayfası Arapça tweet atıyor? Barbar, Müslüman, grup halinde tecavüz eden gürühun gönlünü almak için mi?" ifadesine yer vermişti. Beatrix von Storch'un bu paylaşımından sonra Twitter politikacının hesabına erişimi 12 saat boyunca engelledi. Beatrix von Storch'un söz konusu paylaşımıyla sitenin kurallarını ihlal ettiği, nefret içeren ifadeler kullandığı bildirildi.

Köln Emniyet Müdürlüğü'nden bir sözcü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Beatrix von Storch'un polise tepki amaçlı paylaşımının ceza gerektiren bir suç olabileceği şüphesinin bulunduğunu, "kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.