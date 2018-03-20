Vekiller, Suriye'nin "güvenli ülke" olarak sınıflandırılabileceğini söyleyerek Almanya'daki Suriyelilerin geri gönderilmesi gerektiğini belirtti.Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi üyeleri tartışmalı Suriye ziyaretinin ardından bu ülkede edindikleri izlenimlerle ilgili açıklamalarda bulundular. Heyetteki AfD'li politikacılar, Almanya'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönme imkânları hakkında bilgi edinmek için Suriye'yi ziyaret ettiklerini belirttiler. AfD'li vekiller, mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesi gerektiği yönündeki görüşlerini yinelediler.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti milletvekili Christian Blex, beraberindeki altı AfD'li siyasetçiyle birlikte Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin "güvenli ülke" olarak sınıflandırılabileceğini söyledi. Şam rejiminin kimyevi silah kullandığına dair bilgisinin olmadığını belirten Blex, AfD heyetinin Şam'a yaptığı ziyaretin özel olduğunu ve hükümetle koordine edilmediğini söyledi.

Almanya hükümeti ve diğer muhalefet partileri, AfD'li politikacıları Suriye ziyaretinden dolayı sert dille eleştirdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Şam rejimine kur yapan kendini diskalifiye etmiş sayılır” dedi.