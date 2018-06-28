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Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

Yunanistan Atina'daki Omonia Meydanı'nda 20 euro karşılığında erkeklerle birlikte olan 19 yaşındaki genç göçmen, Almanya'ya gitmeyi başaramazsa hayatına son vereceğini söylüyor.

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Vücudunu sattığını Afganistan'daki ailesinden saklayan, bu yüzden gerçek adını açıklamayan Kasım, "Buradaki bütün yaşlı erkekler cinsel ilişki için burada" diyor. Bu iş yapmak mecburiyetinde kaldığını söyleyen Kasım, ekliyor: "Aslında bu büyük bir ayıp. Biz eşcinsel değiliz, bu işi yapmak istemiyoruz. Ama sokakta yaşarsanız, yapmak zorunda kalıyorsunuz."

20 EURO KARŞILIĞINDA ERKEKLERLE BİRLİKTE OLUYOR

Birlikte olduğu kişi başına 20 euro para aldığını söyleyen Kasım, yaşanan mülteci akını sonrası fiyatların düştüğüne dikkat çekiyor. Bu sözleri sarfeden Kasım'ın az ötesinde beyaz yaşlı adamlar gençlerle ayaküstü pazarlıklar yapıyor. Yunanistan'ın iki yıl önce Batı Avrupa ülkelerine giden kapıları kapatmasının ardandan Kasım da burada sıkışıp kalanlardan.

BU DURUMDA OLAN 50 BİN KİŞİ VAR

Birleşmiş Milletler'e göre ülkede bu durumda olan 50 bin kişi var. 2008 ekonomik krizinin yaralarını hala sarmaya çalışan Yunanistan, Avrupa'da en yüksek işsizlik oranına sahip olan ülke. Yunanistan'da Kasım dışında fuhuş yapan çok sayıda Suriyeli, Afgan, Iraklı ve Pakistanlı genç var. Sık sık bombaların patlatıldığı memleketi Kabil'den kaçarak Almanya'ya ulaşmak isteyen Kasım, İran, Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan'dan sonra kendisini Yunanistan'da buldu.

afganistan-dan-avrupa-ya-vucudunu-satarak

"PASAPORT VERMİYORLAR"

Bir yıla yakın zamanını Sırbistan'da geçiren Kasım, şansını Yunanistan'da denemek istemiş. Ancak Atina'da da bunalan 19 yaşındaki Afgan, Almanya'ya gitmek için dört kez sahte pasaportla girişimde bulunmuş ancak başarısız olmuş. İstemediği bir işi yaparak hayatta kalmaya çalışan çok sayıda gençten biri olan Kasım, Almanya'ya gidememesi halinde hayatına son vereceğini söylüyor. Yunanistan'da polis teşkilatının bağlı olduğu Sivil Koruma Bakanlığı, yaptıkları inceleme sonucunda Atina'da cinsel rüşt yaşına ulaşmamış kişilerin belli gruplar tarafından istismar edildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
keşke erkekçe memleketinde ölseydin
sizin ben zihniyetinize nediyim öl bundan daha iyii breee ahmak
MÜSLÜMANLARA.YAPILAN.ZÜLMÜ.GÖR.HAİN.AB.DOMUZ.ABD. ADİ.ŞEREFSİZLER.HERKESİ.KENDİNİZ.GİBİ.YAPMAYA.ÇALIŞMAYIN.LANET.OLSUN.BU.GAYRİ.MÜSLÜM.MİLLETE.
bizde de suriyeliler gitsin diyorsunuz her millet içinde iyisi kötüsü var müslüman olması sebebiyle. biraz göz yumun sabır edin
igrenc
namusuyla vatanını korumak ölmek yerine namussuzca ölmeyi göze almışlar
ulan açlıktan öl, savaşta öl bu halinle yaşamandan bin kat iyidir. onurunla ölmüş olursun hiç olmazsa kendi vatanında.
Ülkesinde savaşmayan insan başka ülkede bunlara uğruyor şimdi soruyorum başka ülkelerde gtn satmaktansa ülkende savaşıp şehit olsan daha iyi değilmiydi bunlar savaştan kaçtıkları yok bunlar fırsatı değerlendirerek avrupada amerikada yaşamanın oradaki gibi bir hayatın peşindeler çoğunun zaten acı ama gerçek babası yabancı tecavüzlerden doğan çocuklar yazık acınacak durum Allah Türk'ü korusun
bu nasil bir adilik .. yavrum senin atalarin var atalarin cshil satilmislar
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