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Afgan Hükümeti, Pakistan’ı Taliban’ı desteklemekle suçladı

DÜNYA HABERLERİ | 28.01.2018 12:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbul, 28 Ocak (DHA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de İçişleri Bakanlığının eski hizmet binası yakınlarında en az 95 kişi öldüğü, 158 kişinin yaralandığı, Taliban tarafından üstlenilen saldırı sonrasında, Afgan Hükümeti Pakistan'ı Taliban'ı desteklemekle suçladı.

Afganistan Hükümeti'nden yapılan açıklamada, saldırının Taliban bağlantısı olan Hakkani örgütü tarafından, Pakistan desteğiyle gerçekleştirildiği duyuruldu. Pakistan, Taliban'ı desteklediğini reddederken, Afgan güvenlik görevlileri başka saldırılar olabileceğini duyurdu.

Kabil son bir yılda birçok kez hem IŞİD hem de Taliban gibi terör örgütlerinin saldırılarının hedefi oldu. Geçtiğimiz hafta da Kabil'deki beş yıldızlı bir otele gerçekleştirilen saldırıda aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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