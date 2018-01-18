Afgan Hükümeti ve Taleban Türkiye’de Görüşmeler Yapıldığı İddialarını Yalanladı

Türkiye'deki görüşmelerle ilgili haberler Afganistan'ın çok izlenen özel kanalı Tolo TV'nin Taleban'ı temsil ettiğini söyleyen bir kişiyle Türkiye'den Skype bağlantısı yapmasıyla başladı. Bu kişi başkanlığını yaptığı Taleban delegasyonunun Afgan hükümetiyle Türkiye'de gayrıresmi görüşmeler yürüttüğünü kaydetti.

Ancak yine medyada yer alan haberler, tarafların Türkiye'de yapılan görüşmelerle aralarına mesafe koymaya çalıştıklarını gösteriyor.

Afgan medyasında çıkan haberlere göre, Afgan hükümetinden yetkililer ve Taleban temsilcileri, resmi bir barış anlaşmasının çerçevesini oluşturmak için Türkiye'de bir araya geldi.

Afgan hükümeti ve Taleban Türkiye'deki görüşmelere katıldıklarını reddederlerken, Pakistan medyasına göre Taleban, Katar merkezli ofisinden Pakistan'a Afganistan savaşının tarafları arasında barış görüşmelerini teşvik etmek için müzakereciler gönderdi.

İlk kez bir Taleban temsilcisi medya karşısına çıkarak Afgan hükümetiyle Türkiye'de yapılan gayrıresmi müzakereleri doğrulamış oldu.

Haberlere göre görüşmede Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin danışmanları Abbas Beşir ve Humayun Cerir, başında Maulvi Abdul Rauf'un bulunduğu beş kişilik Taleban delegasyonuyla bir araya geldi.

Tüm mücahitleri temsil ettiğini söyleyen Rauf, bunun taraflar arasındaki görüşmelerin üçüncü turu olduğunu da kaydetti.

Tolo TV, yedi dakikalık söyleşide bu kişiyi, Taleban delegasyonunun baş müzakerecisi Maulvi Abdul Rauf olarak tanıttı.

Pakistanlı yetkililer Amerika'nın Sesi'ne yaptıkları açıklamada Taleban yetkililerinin ülkeye gelişinden haberdar olduklarını ancak gelme nedenleriyle ilgili yorum yapmayacaklarını kaydetti.

Sivil toplum kaygılı

Ancak sivil toplum, tarafların görüşmelere katıldıklarını inkar etmelerinden endişe duyuyor.

Aktivist Hamid Ulvi, "Taraflar görüşmelere temsilci yolladıklarını reddediyorsa bu görüşmelere saygıları olmadığı anlamına gelir” diyerek "İşte bu nedenle insanların bu tür görüşmelere dair inancı kalmadı” ifadelerini kullandı.

Afgan barış sürecinin en önemli oyuncuları Pakistan ve Afganistan. Ancak bu iki ülke hiçbir zaman Taleban'la yapılan barış görüşmelerinde tam kontrol sağlayamadı. Son olarak taraflar 2015'te Pakistan'ın Murree kasabasında müzakere masasına oturmuştu. Ancak daha sonra Taleban'ın kurucusu ve ruhani lideri Molla Ömer'in ölüm haberi müzakerelerin belirsiz bir tarihe ertelemesine neden olmuştu.

Washington barış süreci konusunda umutlu

Pakistan, Taleban üzerinde eski nüfuzuna sahip olmadığını savunsa da Washington ve Kabil, Afgan barış sürecinin yeniden canlanabileceği konusunda umutlu. İslamabad'ı ziyaret eden Amerikalı üst düzey diplomat Alice Wells, "Amerika'nın Güney Asya stratejisi; daha istikrarlı bir Afganistan, IŞİD'in yenilgiye uğratılması ve terör örgütlerinin yok edilmesi için İslamabad'la birlikte çalışma fırsatı anlamına geliyor” diye konuştu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Pakistan'ın rolü konusunda kuşkucu. BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı bir görüşmenin ardından Gani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Afgan Cumhrubaşkanı'nın Pakistan'a daha çok baskı yapılmasını istediği kaydedildi.

Pakistan ise Taleban militanları için güvenli bölgeler yarattığı iddialarını reddediyor ve İslamabad'ın tüm terörist gruplara ayrım yapmaksızın baskı uyguladığını savunuyor.