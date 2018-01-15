HABER

Afgan hükümetinden dikkat çaken açıklama: Taliban'la İstanbul'da görüştük

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 11:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Eminullah Muzafferi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan hükümeti ile bazı silahlı muhalif gruplar arasında 3 gün sürecek 4'lü barış görüşmelerinin İstanbul'da başladığını söyledi.

Afgan hükümetinden dikkat çaken açıklama: Taliban'la İstanbul'da görüştük

Afganistan hükümeti ile bazı silahlı muhalifler arasındaki barış görüşmeleri İstanbul'da başladı.

'ABD'DEN YARDIM ALMADAN ALTI AY AYAKTA KALABİLİRİZ'

Muzafferi, görüşmelere, Taliban'dan ayrılan ve liderliğini Molla Muhammed Resul Ahund'un yaptığı grubu temsilen Molla Abdurrauf ve Molla Abdulhalim, Gülbettin Hikmetyar liderliğindeki Hizbi İslami'den Devacan Ahmedzai ve Humayun Cerir, Muhammed Kerim Halili'nin başkanlığını yürüttüğü Afganistan Yüksek Barış Şurası'ndan Dr. Abbas Basir ile Taliban'dan ayrılan diğer grubu temsilen Molla Rahmetullah Verdek'in katıldığını aktardı.

İstanbul'daki toplantıların resmi ve daha kapsamlı görüşmelerin önünü açmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Muzafferi, "Taliban'dan 2 grup ile barış yanlıları bu toplantıda yer aldı. Afganistan Yüksek Barış Şurası çabalarını sürdürecektir. Umarız olumlu sonuç ve barış kararları biran önce alınır." dedi.

"BİZ TEMSİLCİ GÖNDERMEDİK"

Öte yandan Molla Hibbetullah'ın başında olduğu Taliban'ın sözcüsü Zebihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban temsilcilerinin Türkiye'deki görüşmelere katıldıkları doğru değildir. Biz hiçbir temsilciyi oraya göndermedik. Bu toplantıya katılanlar, Taliban'ın temsilcisi olamaz." ifadelerini kullandı.

ABD Hava Üssü’nde patlama: Taliban saldırısında ölü ve yaralılar var
Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!
Afganistan'da askeri üsse bombalı saldırı: En az 40 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban istanbul

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Gül'ün fotoğrafı nasıl indirildi?

Gül'ün fotoğrafı nasıl indirildi?

Ural Aküzüm'den Arda Turan'a gönderme

Ural Aküzüm'den Arda Turan'a gönderme

Okuyucu Yorumları 5 yorum
teror merkezi olmus turkiye boko haram ira vs onlarda geldin tam olsun
Dolmabahçe sarayında olmuştur. İkinci de büyük sarayda ankarada Taliban işid Hamas Hizbullah hepsi orda
@enteresan_adam abd nin kurduğu terör örgütlerini saymışsın işid hizbullah ? onlarıda kuran iran israil abd pakistanla olmamızmı zorunuza gidiyor ?
reCEP Gülbettin hikmetyar ın öğrencisidir..hizb i islami dır yani..
BARZANİ TALİBAN PEŞMERGE BİR ZAMANLARIN TERÖRİSTLERİ VAY BE KIRMIZI HALI SERSİNLER.KALKIP BİRDE CHP YE İYİ PARTİYE FETÖ TERÖR DEMESİNLER
Diğer Haberler
Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi

Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Yaşam koşulları öyle zor ki! Kafalarında tencere ile uyuyorlar!

Yaşam koşulları öyle zor ki! Kafalarında tencere ile uyuyorlar!

Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!

Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!

Filipinlerin en hareketli yanardağı aktifleşti

Filipinlerin en hareketli yanardağı aktifleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.