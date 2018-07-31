Kadınlar IŞİD tecavüzlerini anlattı, her satırı korkunç

Yakınlarda bu bölgeden kaçan üç çocuk annesi Zarife, bölgedeki IŞİD liderinin köye gelerek, kocasının ona para vermeyi vaadettiğini öne sürüp, para istediği günü Reuters'a anlattı:

"Paramız olmadığını, para bulabilirsek ona göndereceğimizi söyledim. Ama kabul etmedi. Kocamı bırakıp onun adamlarından biriyle evlenmem ve onlarla gitmem gerektiğini söyledi.

"Ben bunu kabul etmeyince, adamları çocuklarımı yan odaya götürdü, bu da benim başıma silah dayadı. Onunla gitmezsem beni oracıkta öldüreceğini, evimi alacağını söyledi. Sonra da bana yapabileceği herşeyi yaptı."

Afganistan'daki savaşın gayet kanlı ölçütleriyle bile bakıldığında, kendisine karşı gördüğü insanların kafalarını kesen, onları patlayıcıların üzerine oturtarak öldüren IŞİD, zulüm konusunda rakipsiz bir kötü şöhrete sahip.

KADINLAR ANLATMAYA UTANIYOR

Fakat Irak ve Suriye'deki IŞİD bölgelerinin ana yaygın olarak uygulandığı bilinen zorla evlendirme ve tecavüz olayları Afganistan'da çok daha az dillendiriliyor.

IŞİD'in Afganistan'da 2014 yılında ilk kez ismini duyurduğu eyalet olan doğudaki Nangarhar ve güneydeki Zabul'dan bazı vakalar bildiriliyor ama kültürel olarak çok derine yerleşmiş tabular kadınların cinsel taciz ve tecavüzü bildirmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu nedenle olayların boyutlarını belirlemek de çok güçleşiyor.