Afgan mültecinin intiharı Seehofer’e istifa baskısını artırdı

Söz konusu gelişme, dün bu kişinin de aralarında bulunduğu 69 mülteci hakkında espri yapan İçişleri Bakanı’na tepkileri artırdı.Almanya'dan geçen hafta sınır dışı edilerek Afganistan'a geri gönderilen 69 mülteciden birinin Kabil'e vardıktan kısa bir süre sonra intihar ettiği açıklandı. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Hamburg'dan Afganistan'a gönderilen 23 yaşındaki Afgan erkeğin, Kabil'de geçici süreliğine yerleştirildiği yerde ölü bulunduğu belirtildi. Sözcünün verdiği bilgiye göre, Afganistan'daki yerel yetkililer ölüm sebebinin intihar olduğunu bildirdi. Mültecinin Almanya'da hırsızlık ve adam yaralama suçlarından hüküm giydiği kaydedildi.

Almanya'daki mültecilere yardım örgütü Pro Asyl ise intihar eden mültecinin sekiz yıl Almanya'da yaşamış olduğunu belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile hükümet krizine neden olduğu için ertelediği göç planını Salı günü Berlin'de açıklarken, "tam da” kendisinin 69'uncu doğumgünü olan 4 Temmuz tarihinde 69 mültecinin sınır dışı edilerek Afganistan'a gönderildiğini söylemişti. Seehofer'in bunu bir şaka olarak sunmaya çalışıp gülümsemesi, kamuoyunda, muhalefette ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) yoğun tepkilere neden olmuştu.