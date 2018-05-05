Afgan Portakal Çiçeği Parfümleri Yeni Bir Kazanç Kaynağı

Afganistan, daha çok afyon elde edilen haşhaşın yasadışı hasadıyla tanınan bir ülke. Şimdiyse Afganistan kendine özgü tarımsal ikliminden bu kez başka bir çeşit çiçeği rafine edip ihraç ederek yararlanıyor, o da yasal olan bir ürün, portakal çiçeği! Bir Afgan yatırımcı, bu kokulu çiçeğin üretiminden kar elde etme yolunda. Çünkü karlı Avrupa pazarı için narenciye özünün parfüm üretiminde kullanılması için bir yol bulmuş. Parfüm sayesinde Celalabad'daki bu girişim, ülkenin tarımsal üretimini çeşitlendirirken, aynı zamanda Afganistan halkına da istihdam olanakları sağlıyor.

Bu küçük narin çiçekleri koparmak maharet gerektiriyor. Abdül Kadir, ilerleyen yaşına rağmen, yarı yaşındaki işçilerle rekabet edebiliyor. En çok çiçek toplayan en çok parayı kazanıyor. Bu, portakal diyarı Nangarhar'da yeni bir girişim. Bir zamanlar çürümeye bırakılan bu beyaz çiçekler, artık birçok kişi için iş olanağı sağlıyor.

Abdül Kadir, büyük çiçekleri koparıyor, küçük olanları meyveleri için ayırıyor. Meyvelere zarar vermemek için büyük çiçekleri alıyor ve küçükleri bırakıyor.