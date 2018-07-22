Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Dostum'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİR SÜREDİR TÜRKİYE'DE BULUNUYORDU

Bir süredir Türkiye'de bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşit Dostum, Afganistan'ın başkenti Kabil'e dönüyordu.

Dostum, bir siyasi rakibine işkence ve cinsel saldırı yapılması emri verdiğine yönelik iddiaların ABD dahil birçok müttefik ülkeden tepki çekmesinin ardından ülkesinden ayrılmıştı.



