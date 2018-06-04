Afganistan'da intihar saldırısı! Din adamalarını hedef aldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de teröre karşı barış için bir araya gelen din adamlarını hedef alan bir intihar saldırısı geçekleştirildi. Saldırganın üstündeki bombayı infilak ettirmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

