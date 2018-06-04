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Afganistan'da intihar saldırısı! Din adamalarını hedef aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki din adamları toplantısını hedef alan intihar saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasında endişe ediliyor.

Afganistan'da intihar saldırısı! Din adamalarını hedef aldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de teröre karşı barış için bir araya gelen din adamlarını hedef alan bir intihar saldırısı geçekleştirildi. Saldırganın üstündeki bombayı infilak ettirmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan canlı bomba din adamları saldırı

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