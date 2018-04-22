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Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil patlamayla sarsıldı! Bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kale-i Nazır bölgesindeki bir seçim merkezi yakınında düzenlenen intihar saldırısında 31 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı, saldırganın, Kale-i Nazır'daki seçim merkezine kayıt yaptırmak için gelen kalabalığın yakınında, üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini açıkladı.

ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralananların sayısının 57'ye yükseldiğini söyledi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken bölgeye çıkan caddeler trafiğe kapatıldı.

DEAŞ ÜSTLENDİ

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği duyuruldu.

Dört gün önce Taliban militanları ülkenin batısındaki Gur vilayetindeki bir seçim merkezine baskın düzenleyerek 5 kişiyi kaçırmıştı. Afganistan'da 20 Ekim'de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için seçmen kayıtları 14 Nisan'da başlamıştı.

İşte saldırı sonrası ilk kareler;

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yine müslüman bir ülke ve yine ortalık kan gölü...
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