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Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında patlama! Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

Afganistan'da ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü.

Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında patlama! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın doğusunda yer alan Nangarhar kentinde Afgan güvenlik güçleri ile Taliban militanlarının bayramlaşmak için bir araya geldiği yerde meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti. Bomba yüklü araçla düzenlendiği bildirilen saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

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Euronews'in haberine göre, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Şeker Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Eşref Gani 8 günlük ateşkes ilan etmişti. Buna karşın Taliban da bayramın 3 günü ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu. Ülke genelinde ateşkes dolayısıyla birçok yerde asker ve polislerle Taliban militanları bir araya gelerek bayramlaşıyor.

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