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Afganistan saldırısını IŞİD üstlendi

25.01.2018 01:05 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ülkenin doğusundaki Celalabad kentinde Save the Children yardım kuruluşuna düzenlenen saldırıda dört kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı IŞİD üstlenirken, kuruluş Afganistan'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.Çarşamba günü erken saatlerde uluslararası yardım kuruluşu Save the Children'ın Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentindeki ofisine yapılan ve dört kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı saldıyı IŞİD üstlendiğini açıkladı.

Sabah saatlerinde yardım kuruluşuna bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısının ardından ofisin bulunduğu komplekse giren saldırganlar ile Afgan güvenlik güçleri 10 saat boyunca çatıştı.

Öğleden sonra devam eden çatışmalar sırasında "güvenli oda"ya gizlenen 45 kişi kurtarılırken, son saldırganın da etkisiz hale getirilmesi akşam saatlerini buldu. Valilik Sözcüsü Attaullah Khogyani "çatışmaların bittiğini" açıkladı.

Çatışmalar boyunca Save the Children çalışanı iki kişiye ek olarak kurumun bekçisi ve bir Afgan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. İntihar bombacısı dışında, güvenlik güçleri dört saldırganın daha vurulduğunu bildirdi.

"İngiliz, İsveç ve Afgan kurumlar hedefte"

IŞİD, haber ajansı olarak tanımladığı Amaq üzerinden yaptığı açıklamada "İngiliz, İsveç ve Afgan devlet kurumlarını hedef aldığını" söyleyerek saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Londra merkezli Save the Children'ın Celalabad'daki ofisinin yakınında bir İsveç yardım kuruluşu ve Afganistan Kadın İşleri Departmanı'nın hizmet binası bulunuyor.

Faaliyetler durduruldu

Save the Children, bugünkü saldırının ardından Afganistan'daki faaliyetlerini askıya aldığını ve bürolarını şimdilik kapatacağını açıkladı.

Yardım kuruluşunun CEO'su Helle Thorning-Schmidt, Afganistan'daki insani yardım faaliyetlerine katılan ve ülkedeki milyonlarca çocuğun hayat şartlarını iyileştirmeye gayret eden çalışanlarına karşı düzenlenen bu saldırıdan dolayı yaşadıkları şok ve dehşeti dile getirdi.

Thorning-Schmidt, açıklamasında "Bugün yaşanan olayların ardından ülkedeki faaliyetlerimizi geçici olarak askıya alıyoruz. Ancak Afganistan'da mahrumiyet içinde yaşayan çocuklara yardım taahhütlerimize sonuna kadar sadık kalacağız" ifadesini kullandı.

1976 yılından beri ülkede faaliyet gösteren yardım kuruluşu sekiz vilayette doğrudan ve üç vilayette de ortakları aracılığıyla 1 milyon 400 bin çocuğa yardım ulaştırıyor.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü de geçen yıl Ekim ayında düzenlenen ve yedi çalışanın hayatına mal olan bir saldırı sonrası ülkedeki faaliyetlerini büyük ölçüde azaltmıştı.

Ülkedeki güvenlik durumu

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bugünkü saldırıyı kınarken, komşu devletlere ülkesindeki "militan gruplara yardım etmeme" çağrısında bulundu.

Pakistan sınırındaki Nangarhar Vilayeti'nde bulunan Celalabad 2015 yılından bu yana IŞİD'in faaliyetlerine ve saldırılarına hedef oluyor.

Ülkede 2017 yılında 17 uluslararası yardım kuruluşu çalışanı öldürülürken, 32'si de yaralandı.Taliban geçtiğimiz hafta başkent Kabil'deki Intercontinental Oteli'ni hedef almış, saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybetmişti.

Reuters,AP,AFP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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