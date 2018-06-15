Afganistan: Taliban lideri öldürüldü

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın ABD hava kuvvetlerinin Afganistan'ın Kunar eyaletine Perşembe günü düzenlediği hava saldırıda öldüğünü açıklandı.

Kabil'de Savunma Bakanlığı adına açıklama yapan sözcü "Taliban'ın lideri Molla Fazlullah'ın ABD ve Afganistan'ın ortak düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü" doğruladı. Pakistan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ABD ordusu sözcüsü bölgeye gerçekleştirdikleri hava saldırısında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin hedef alındığını açıklamış ancak herhangi bir isim vermemişti. Saldırıya ilişkin detay vermeyen sözcü Afganistan Talibanı ile Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Ramazan bayramı nedeniyle ilan ettiği bir haftalık koşulsuz ateşkese uyduklarını ifade etmişti.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Molla Fazlullah Pakistan ordusunun Taliban'a yönelik artan saldırıları sonrası Afganistan sınırlarında bulunan Kunar'a kaçmıştı.

ABD'nin Mayıs ayında başına yaklaşık 5 milyon dolarlık ödül koyduğu Taliban lideri Pakistan'da gerçekleştirilen sayısız kanlı saldırıdan ve 2010 yılında New York'ta arabayla bombalı saldırıya teşebbüs etmekten sorumlu tutuluyordu.

AFP,rtr/MY,BÖ

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