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Afganistan’da 6.1 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 12:09 | Son Güncelleme

İstanbul, 31 Ocak (DHA) – Afganistan'ın Hindu Kush bölgesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre Afganistan'ın Hindu Kush bölgesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Verilere göre Afganistan'ın Ghurayd Gharame kentine 3.2 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6.1 büyüklüğünde ve 191 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. (Fotoğraflı)

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